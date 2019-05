Als Donald J. Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde, hatte er auch eine Frau eingeladen, der er viel zu verdanken hat: Rosemary Vrablic, seine Kundenbetreuerin bei der Deutschen Bank in New York, saß im verregneten Washington mit Kapuze im Publikum.

Der amerikanische Präsident pflegt enge Beziehungen zur Deutschen Bank. In seiner jüngsten Erklärung über sein persönliches Vermögen gegenüber dem Office of Government Ethics gab Trump an, Schulden in Höhe von mindestens 311 Millionen US-Dollar zu haben, den größten Teil davon – rund 130 Millionen Dollar – bei der Deutschen Bank. Keinem anderen Institut schuldet er mehr Geld. Und darin sind noch nicht einmal die Außenstände seiner Unternehmen enthalten.

Die enge Beziehung zwischen dem Präsidenten und seiner Bank erweckte auch das Interesse der oppositionellen Demokraten. Sie haben inzwischen im Repräsentantenhaus die Mehrheit und können die Geschäfte des Präsidenten untersuchen. Mitte April baten der Geheimdienst- und Finanz-Ausschuss die Deutsche Bank und weitere Institute um Unterlagen zum Kunden Trump. Eine Verpflichtung, der die Deutsche Bank nachkam.

Doch am späten Montagabend stoppte Trump die Übergabe der Akten vorübergehend, indem er in New York gemeinsam mit seinen Kindern Donald Junior, Eric und Ivanka dagegen klagte. Die Trumps wollen verhindern, dass Kontoauszüge, Kontoeröffnungsunterlagen, Gesprächsprotokolle, Kreditverträge und Firmendokumente in die Hände der Opposition geraten. Die wiederum verspricht sich von der Akteneinsicht mehr über Trumps Beziehungen zu Russland und zweifelhaften Geschäftspartnern zu erfahren. Die Deutsche Bank gibt dazu an: "Wir werden weiterhin alle offiziellen Untersuchungen mit entsprechenden Informationen unsererseits unterstützen und werden diesbezügliche Gerichtsentscheidungen befolgen." Weitere Angaben macht sie nicht.

Der Tag von Trumps Vereidigung war ein schwerer Tag für die Bank. Es ist in der Regel von Vorteil, wenn man als Unternehmen einen direkten Draht zum mächtigsten Mann der Welt hat. Aber Trump ist eben kein normaler Kunde, schon gar nicht für Banken. Das belegen Unterlagen, die der ZEIT vorliegen.

Um das Jahr 2004 hatte Trump Großes vor. In Chicago wollte er einen der höchsten Türme der Vereinigten Staaten bauen. 92 Stockwerke sollte er haben, Trump Hotel and Tower sollte er heißen und wurde fünf Jahre später tatsächlich eröffnet. 500 Millionen Dollar brauchte Trump zunächst. Doch schon damals fielen einige Dinge auf. Trump gab sein Vermögen mit drei Milliarden Dollar an, doch Bankmitarbeiter, die das zu prüfen versuchten, kamen nur auf 788 Millionen, das geht aus Gerichtsunterlagen hervor. Der Kredit an Trump wurde trotzdem genehmigt.

Als im Jahr 2008 die Finanzkrise ausbrach, schaffte Trump es nicht, alle Apartments in seinem Trump Hotel and Tower zu verkaufen und konnte daraufhin seine Schulden bei der Deutschen Bank nicht mehr bedienen. Also kam er auf eine eigenwillige Idee: Er verklagte die Deutsche Bank auf drei Milliarden Dollar Schadensersatz; schließlich trage sie eine Mitschuld an der Finanzkrise. Im Jahr 2010 verglichen sich beide Seiten.

Wer erwartet hatte, dass Donald Trump danach nie wieder eine Filiale der Deutschen Bank würde betreten dürfen, der hatte sich getäuscht. Inzwischen führte die "Private Wealth"-Abteilung die Geschäfte mit Trump. Betreut wurde die Familie Trump von Rosemary Vrablic, die sich auch um die Familie von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner kümmerte.

Wer die Trumps als Kunden hat, braucht starke Nerven. Im Jahr 2011 etwa lieh die Privatkundenabteilung der Deutschen Bank einem Unternehmen namens Titan Atlas Manufacturing 3,65 Millionen Dollar. Donald Trump Junior hatte es mit einem Freund gegründet. Die Fabrik produzierte vorgefertigte Teile für die Bauindustrie. Nach nur zwei Jahren stellte sie 2012 die Produktion ein. Trumps Freund zog sich aus dem Deal zurück, und als die Deutsche Bank 2014 das Geld zurückholen wollte, konnte Donald Trump jr., der heute gemeinsam mit seinem Bruder die Geschäfte seines Vaters managt, seine Schulden nicht bezahlen. So steht es in den Unterlagen des zuständigen Zivilgerichts von Charleston. Am Ende musste der heutige Präsident den Junior rauskaufen und erbte damit auch die Umweltprobleme, die sein Sohn hinterlassen hatte. Der Boden der Fabrik ist nämlich kontaminiert. Der Streit darüber, wer aufräumen muss, beschäftigte die Gerichte.

Die Deutsche Bank hielt auch Donald Trump senior die Treue. Im Jahr 2012 finanzierte sie mit mehr als 50 Millionen Dollar das Trump National Doral, ein Golf-Resort in Florida, und gab wiederum mehr als 25 Millionen Dollar für das Trump International Hotel and Tower in Chicago. Zuletzt flossen 50 Millionen Dollar oder mehr für das Old Post Office, ein Hotel in Washington. Und das, obwohl viele Banken an der Wall Street da schon keine Geschäfte mehr mit Trump machen wollten.

Es ist kein Wunder, dass die Demokraten sich Trumps Deals genauer anschauen wollen. Rosemary Vrablic arbeitet immer noch bei der Deutschen Bank. Sie betreut weiterhin die Familien Trump und Kushner.