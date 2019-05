Eine Studie zeigt, warum sich junge Paare trennen – oder nicht.

Der Mann muss die Sippe durchbringen. Die Berufstätigkeit der Frau ist Nebensache. Klingt rückständig und unzeitgemäß? Scheint aber leider immer noch die vorherrschende Denkweise zu sein. Besonders in den westdeutschen Bundesländern prägen klassische Rollenbilder die Beziehungen – auch die jüngerer Generationen. Das zeigt eine repräsentative Studie, die der ZEIT vorliegt und die erstmals untersuchte, wie sich der Übergang aus der Ausbildung oder dem Studium in den Arbeitsmarkt auf junge Paare auswirkt.

Was macht es mit der Liebe, wenn für beide der Ernst des Lebens beginnt?

Das ernüchternde Forschungsergebnis: Schwächelt der Mann beruflich schon auf den ersten Metern, bedeutet das oft das Beziehungs-Aus. Schaffen junge Männer den Übergang ins Berufsleben nicht und werden mit Mitte zwanzig zeitweise arbeitslos, erhöht sich ihre Trennungsrate um 43 Prozent gegenüber erfolgreichen Berufseinsteigern. Bei jungen Frauen ist dieser Effekt dagegen überhaupt nicht nachweisbar. Ob oder wie schnell die Partnerin im Arbeitsmarkt Fuß fasst, belastet Paare offenbar weit weniger. Umgekehrt stabilisiert ein Berufseinstieg des Mannes die Beziehung spürbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein gemeinsamer Haushalt gegründet wird, steigt mit seinem ersten Job signifikant an.

Was grässlich nach Klischee klingt, ist von den beiden Soziologinnen Valerie Heintz-Martin vom Deutschen Jugendinstitut und Cordula Zabel vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung empirisch nachgewiesen worden. Die Wissenschaftlerinnen analysierten Daten aus dem Beziehungs- und Familienpanel pairfam, einer Längsschnittstudie, die Partnerschaftsverläufe junger Menschen in Deutschland erfasst. Rund 12.000 Personen der Jahrgänge 1971–73, 1981–83 und 1991–93 werden dafür seit 2008 jährlich befragt. Valerie Heintz-Martin und Cordula Zabel werteten 1500 westdeutsche Lebensläufe der ersten beiden Altersgruppen aus. Die dritte Altersgruppe sei noch mitten in der Umbruchphase, die ostdeutschen Kohorten seien stark von den wirtschaftlichen Verwerfungen der Nachwendezeit betroffen und daher kaum vergleichbar.

So liest sich die Studie, die unter dem Titel The stability of partnerships across the transition from education to employment kürzlich im Journal of Youth Studies veröffentlicht wurde, ein wenig wie ein Sittenbild der alten BRD: Die Zeit zwischen Volljährigkeit und Studienabschluss war und ist eine des Ausprobierens und der Selbsterforschung. Aus Sicht der Soziologie ist dieses frühe Liebeskarussell mit getrennten Wohnungen spannend, weil noch keine gegenseitigen ökonomischen Abhängigkeiten und kein Einkommensgefälle zwischen den Geschlechtern bestehen. Studentin und Student, Auszubildender und Auszubildende begegnen sich mit wenig Geld, aber auf Augenhöhe.

Die Gleichheit verflüchtigt sich mit dem Einstieg in die Arbeitswelt. Während die westdeutsche junge Frau statistisch gesehen auf Teilzeit zusteuert, bleibt dem Mann, gewollt oder ungewollt, die Rolle des Vollzeit-Versorgers. Der zügige männliche Berufseinstieg dient dabei offenbar als Signal künftiger "Leistungsfähigkeit", so die Studie. Obwohl noch gar keine Kleinfamilie existiert, die durchgefüttert werden muss, gibt der erste Job des Mannes oft den Ausschlag fürs Zusammenziehen. "Offenbar sehen die jungen Paare Männer immer noch in der Rolle des Ernährers", sagt die Soziologin Heintz-Martin. Was die Frauen beruflich machen, ob sie überhaupt arbeiten, scheint egal. Ernährersignale aussenden müssen sie jedenfalls nicht.

Wenn alte Geschlechterrollen noch immer solche Wirkungsmacht entfalten, was bedeutet das dann für Männer, die nur einen holprigen oder gar keinen Start in den Beruf hinbekommen? Ihr Scheitern verträgt sich schlecht mit Romantik und gemeinsamem Mietvertrag. Oft folgt die Trennung. Diese Erfahrung des doppelten Misserfolgs – privat wie beruflich – könnte sich, so die beiden Wissenschaftlerinnen der Studie, langfristig negativ auf die Lebensläufe auswirken. Sie fordern deshalb mehr Chancengleichheit, was in diesem Falle heißt: weniger Druck auf die jungen Männer.