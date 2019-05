Was das Koffein im Körper tut, ist seit Langem bekannt. Wenn wir tagsüber aktiv sind, produziert unser Körper den Stoff Adenosin. Der bindet sich an gewisse Rezeptoren an den Nervenzellen im Gehirn. Diese schütten dann weniger wach machende Transmitter wie Serotonin aus, die Blutgefäße erweitern sich, die Herzfrequenz sinkt – wir werden müde.



Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden