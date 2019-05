Auf einmal sprechen alle von "Aktionärsdemokratie". Sie sei zurück, heißt es. Wahlweise wird das als guter Anfang gewertet oder als längst nicht genug. Der Grund für das Revival des Begriffs ist, dass jüngst zweimal nacheinander Ungewöhnliches geschah in europäischen Konzernen: Die Aktionäre verweigerten dem Vorstand des Unternehmens, dessen Anteile sie besitzen, die Entlastung. Das bedeutet, dass sie mehrheitlich eine Art Misstrauensvotum gegenüber den Chefs aussprachen.

Beim Chemie- und Agrarkonzern Bayer kam das auf der Hauptversammlung vor knapp zwei Wochen einer Revolution gleich. Mehr als die Hälfte der Anteilseigner stellten sich gegen den Vorstand. So etwas hatte es in einem Dax-Konzern zuvor nie gegeben. Grund für das Misstrauen der Aktionäre ist der Kauf von Monsanto, der sich angesichts teurer Rechtsstreits als immer weniger klug erweist.

Kurz darauf steigerten das die Aktionäre der Schweizer Großbank UBS noch, indem sie nicht nur dem Vorstand, sondern auch dem Verwaltungsrat (die Schweizer Entsprechung des Aufsichtsrats) das Misstrauen aussprachen. Hier geht es vor allem um einen teuren Streit mit der französischen Justiz wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Verwaltungsratschef der UBS ist der deutsche Ex-Bundesbankchef Axel Weber, weshalb die Sache auch in Deutschland Wellen schlug.

Vom "Aufstand der Aktionäre" schrieben die Ersten und eben von Aktionärsdemokratie. Letzteres hat durchaus Witz, denn natürlich existiert in Unternehmen keine Demokratie im modernen Sinne, in der zum Beispiel jeder das gleiche Stimmrecht hat. Vielmehr richten sich die Stimmrechte der Eigentümer nach der Zahl ihrer Anteile. In der Regel gilt: Je mehr Kapital, desto mehr Stimmen.

Zudem haben die Aktionärsaufstände erst einmal keinerlei rechtliche Wirkung und auch bislang keine faktische. Beide Vorstände sind weiter im Amt und auch der Verwaltungsrat Axel Weber macht weiter. Die Eigentümer haben gesprochen und niemanden interessiert es – so scheint es zumindest erst einmal.

Aus den Vorgängen bei UBS und Bayer lässt sich also eher wenig über Demokratie lernen. Allerdings kann man etwas anderes Interessantes erkennen: nämlich was passiert, wenn man den Eigentümern der Unternehmen ihre Macht nimmt oder jedenfalls diese Macht allzu sehr verteilt. In Zeiten, da das Land über Eigentum diskutiert und über dessen Bedeutung und Verteilung, ist das durchaus interessant.

In vielen großen Aktiengesellschaften ist die Macht der Eigentümer, also der Kapitalisten, längst reichlich beschränkt. Die Konzerne haben viele kleine Eigentümer, die gar nichts zu melden haben, dazu ein paar Großaktionäre, die aber jeweils selten mehr als zehn Prozent besitzen, meistens deutlich weniger. In der Folge sind es hier nicht die Kapitalisten, die die Macht über die Firma haben, sondern die Manager. Die obersten Angestellten haben in großen Aktiengesellschaften in der Regel sehr viel mehr Macht als in anderen Unternehmen. Der Grund: Klein-Eigentümer organisieren sich nur schwer. Und wenn sie es doch tun, passiert in der Folge oft wenig. Weil es eben die sogenannte Aktionärsdemokratie nicht wirklich gibt.

Das wird vor allem anhand der rasant steigenden Gehälter der Vorstandsvorsitzenden offenkundig. Ökonomen haben das Problem schon vor langer Zeit erforscht. Sie sagen: Es gibt Strukturfehler in der sogenannten Corporate Governance (das ist so etwas wie die Organisation der Unternehmensführung). Diese Fehler führen dazu, dass Manager ihre eigenen Gehälter teilweise selbst beeinflussen können. Je mehr Mitglieder ein Aufsichtsrat hat, je mehr seiner Mitglieder in ganz vielen verschiedenen Aufsichtsräten sitzen und je enger Aufsichtsrat und Vorstand personell verbunden sind, desto mächtiger die Manager – und desto leichter fällt es ihnen, übermäßig hohe Gehälter durchzusetzen. Das gleiche gilt, wenn es wenige Großaktionäre mit mindestens fünf Prozent Aktienanteil gibt.