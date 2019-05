Wer in Deutschland eine Großbaustelle besichtigen will, auf der es wie am Schnürchen läuft, muss nach Dresden fahren. Hier entsteht die modernste Halbleiterfabrik Europas – das erste derartige Projekt auf dem Kontinent seit zehn Jahren. Ein Milliarde Euro gibt Bosch dafür aus. Nach einer Anlaufphase soll Ende 2021 hier die Serienproduktion von Mikrochips beginnen, die der Stuttgarter Konzern für die Digitalisierung von Autos (autonomes Fahren), Fabriken (Internet der Dinge) und Haushalten (Smart Home) braucht. Für die Zukunft also.

"Wir sind voll im Plan", sagt Otto Graf, der 61-jährige Werkleiter auf der Baustelle. Der Ingenieur aus Kärnten bringt viele Jahre Erfahrung beim Aufbau derartiger Hightechproduktionen mit. "Vor einem Jahr war hier nur ein großer Acker", sagt er. Jetzt steht der Rohbau für den 10.000 Quadratmeter großen Reinraum. In staubfreier Atmosphäre werden dort die nur wenige millionstel Millimeter starken Strukturen der elektronischen Schaltkreise auf die runden Siliziumscheiben, die Wafer, aufgebracht. "In Dresden ist das Umfeld für den Aufbau einer Halbleiterproduktion ideal", sagt Graf.

Standorte aus aller Welt hatten sich um die Bosch-Fabrik beworben. Auf der "Shortlist" hätten zuletzt Singapur und der Staat New York neben Dresden gestanden, sagt Frank Bösenberg. Der 42-jährige Sachse ist geschäftsführender Vorstand des Vereins "Silicon Saxony", zu dem sich mehr als 300 Firmen aus der Region zusammengetan haben. "Es war unser Ökosystem, das den Ausschlag gab", sagt Bösenberg. Mit Biologie hat das freilich nichts zu tun. Er meint damit den europaweit einmaligen Cluster von gut 2.300 Unternehmen, die sich in Sachsen mit Mikroelektronik, dem branchennahen Maschinen- und Anlagenbau, Software und spezialisierten Dienstleistungen beschäftigen.

Rund 65.000 Menschen arbeiten im Silicon Saxony, vom Start-up bis hin zu den drei großen Chipfabriken in Dresden. Jeder zweite in Europa gefertigte Mikrochip kommt aus diesen "Fabs", wie die Halbleiterfabriken genannt werden. Zum Cluster gehöre auch eine bundesweit einmalige technisch orientierte Hochschul- und Forschungslandschaft, sagt Cheflobbyist Bösenberg, mit der TU Dresden, der Hochschule für Technik und Wirtschaft und einer hohen Dichte von Forschungsinstituten wie Fraunhofer, Max Planck, Leibniz und Helmholtz.

Dresden ist Europas Hotspot für Mikroelektronik. Warum ist gerade hier ein Cluster für diese Industrie entstanden? Und was lässt sich daraus für andere Standorte in den östlichen Bundesländern – oder darüber hinaus – lernen?

© ZEIT-Grafik

Hört man sich in Dresden um, schälen sich mindestens fünf wichtige Faktoren heraus: Dazu gehören die Historie in der DDR und eine gelungene Ansiedlungspolitik nach der Wende, eine effiziente Bürokratie, der Wissenschaftsstandort, das Potenzial an fachkundigem Personal und nicht zuletzt die ganz besondere Atmosphäre, die sich im Laufe der Jahre herausgebildet hat.

Die Wurzeln reichen in die Planwirtschaft der DDR zurück. Auch die brauchte Computer und Mikrochips, und die Planer in Ostberlin setzten dabei vor allem auf Dresden. Der VEB (volkseigener Betrieb) Kombinat Robotron, der ostdeutsche Monopolist für Computer, und das Zentrum für Mikroelektronik (ZMD), das den Vorsprung des Westens bei der Entwicklung von Halbleitern aufholen sollte, hatten dort ihren Hauptsitz. Kurz vor dem Mauerfall stellten die ZMD-Ingenieure sogar ihren ersten 1-Megabit-Speicherchip vor. Doch das Embargo für westliche Spezialmaschinen verhinderte eine effiziente Produktion. Der Chip wäre um ein Vielfaches teurer gewesen als Konkurrenzprodukte aus Japan oder den USA. Robotron konnte mit westlichen Firmen nicht mithalten.

Dem Kombinat Robotron und dem ZMD erging es nach der Wiedervereinigung wie praktisch allen ehemaligen Staatsbetrieben, sie wurden zerschlagen und nach und nach von der Treuhandanstalt und später dem Land Sachsen an westliche Investoren verkauft.

Der Volkswirt Joachim Ragnitz, 58, stellvertretender Leiter der Niederlassung des Ifo Instituts in Dresden, sieht das im Rückblick eher positiv. "Sanierungsversuche hätten länger gedauert, und Neugründungen waren letztlich effektiver", sagt er. Dies gelte auch für die Mikroelektronik. Ragnitz ging 1994 nach Ostdeutschland und hat seither die wirtschaftliche Entwicklung beobachtet. "Die Unternehmen der DDR waren in der Marktwirtschaft nicht wettbewerbsfähig, die qualifizierten Mitarbeiter aber sehr wohl", sagt Ragnitz. "Nicht die Treuhandanstalt hat die Unternehmen kaputt gemacht, das war noch die DDR, die die Unternehmen faktisch auf Verschleiß gefahren hat."

Der aus dem Westen kommende CDU-Politiker Kurt Biedenkopf, der erste Ministerpräsident des Freistaats Sachsen, und seine Mitstreiter schafften es, mit dem Pfund der günstig verfügbaren Ingenieure und Facharbeiter zu wuchern. Damit, und mit viel Geld von Bund und Land, überzeugte er Siemens, im Jahr 1994 eine große Chipfabrik für seine Halbleitersparte (heute Infineon) statt in Malaysia in Dresden zu bauen. Kurz darauf erzielte die kluge Ansiedlungspolitik einen weiteren spektakulären Erfolg. Der US-Konzern AMD, ein Konkurrent von Intel bei Mikroprozessoren, baute nebenan die zweite große Chipfabrik.