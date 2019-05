Dieser Entscheid des Bundesverfassungsgerichts war mutig, die Bedeutung des Urteils historisch, seine Reichweite bemerkenswert. Bis zum 10. Oktober 2017 gab es in Deutschland zwei Geschlechter, seither gibt es offiziell eine dritte Option. Denn die Richter in Karlsruhe beschlossen: Menschen, die sich dauerhaft weder als Mann noch als Frau definieren, haben das Recht, sich dies amtlich beglaubigen zu lassen. Rund 160.000 Menschen, schätzten die Hüter der Verfassung, könnten von ihrem Spruch betroffen sein.

Seitdem fragen sich viele Behörden, Unternehmen und Vereine, welche Konsequenzen das Urteil nach sich zieht. Überraschend viele haben darauf schon eine Antwort:

• Die bayerischen Gemeinden Pullach, Garching und Taufkirchen erwägen, neu zu bauende Grundschulen mit drei Toilettenarten auszustatten. Schließlich werde es in Zukunft, argumentierte eine Schulberaterin, Kinder geben, "die sich stolz mit dem dritten Geschlecht identifizieren werden".

• Um Diskriminierungsklagen abzuwenden sowie neue Mitarbeiter zu gewinnen, empfehlen Personalberatungen, für neue Stellen neben männlichen und weiblichen auch geschlechtlich "diverse" Mitarbeiter zu umwerben. Viele Unternehmen und Behörden folgen dem Rat. So sucht die Müllabfuhr in Gießen per Anzeige eine "Mülllader*in", Siemens wirbt für seinen Betriebsnachwuchs genderneutral um Elektroniker (m/w/d).

• Die Stadt Hannover rät ihren Mitarbeitern per Sprachleitfaden dringlich dazu, möglichst "geschlechtsumfassend" zu formulieren ("Redepult" statt "Rednerpult"). Ist das nicht möglich, sollen die Beamten in Vordrucken und Rundschreiben das Gender-Sternchen ("Wähler*innen") verwenden für alle, die sich durch die bisherige binäre Geschlechtszuweisung nicht angesprochen fühlen.

Konsequent gedacht, lassen sich die Anwendungsfälle der neuen Geschlechtergerechtigkeit beträchtlich ausweiten: Welche Polizisten dürfen eine intersexuelle Person durchsuchen? Wie sieht es mit Obdachlosenhilfe aus, wo es bloß Unterkünfte für Männer oder Frauen gibt? Und braucht es für Förderpreise, Sportwettbewerbe und paritätisch besetzte Gremien nicht ebenso drei Kategorien?

Im Prinzip vielleicht – praktisch eher nicht. Denn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden sich keine Kandidat*innen eines dritten Geschlechtes melden. Auch die Toiletten für intersexuelle Nutzer werden so gut wie immer ungenutzt bleiben. Und das Wetteifern vieler Firmen um "diverse" Bewerber dürfte meist ins Leere laufen – ähnlich wie alle gut gemeinten Bemühungen, in Reden und Schreiben per Gender-Sternchen auch ein zwischengeschlechtliches Publikum anzusprechen.

Der Grund: Die Zahl der intersexuellen Menschen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen, ist sehr viel geringer, als allgemein angenommen wird. Weder handelt es sich um 160.000 noch um 16.000 Personen: Womöglich sind es nicht einmal 1600 – in ganz Deutschland.