Lesehilfe

So lesen Sie das Beispiel: Unter den Menschen der Stufen Alpha 1 bis 3 sind 12,9 Prozent arbeitslos, unter denen, die über der Stufe 4 liegen, sind es 3,2 Prozent. Erklärung in einfacher Sprache: Auch in Deutschland gibt es Menschen, die nur schlecht lesen und schreiben können. Sie haben viele Nachteile. Das haben Forscher jetzt genauer untersucht. Dabei haben sie zum Beispiel herausgefunden, dass solche Menschen nicht so einfach einen Job finden. Mehr als 12,9 Prozent von ihnen sind arbeitslos. Und das, obwohl die Wirtschaft gerade viele Leute braucht. Von den Menschen, die gut lesen und schreiben können, haben nur 3,2 Prozent keine Arbeit.