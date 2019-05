Zwei Stunden in Krefeld © Monja Gentschow für DIE ZEIT

Sie sind am Krefelder Hauptbahnhof? Glückwunsch. Es ist gar nicht so leicht, da anzukommen. Früher einmal konnte man stündlich von Köln über Krefeld direkt nach Nijmegen durchrauschen. Heute wird die Strecke durch ständige Halte in Bindestrich-Vororten unterbrochen. Sie endet auch weit vor der Grenze, und man muss froh sein, wenn es einem gelingt, das Schützenfeststädtchen Neuss zu überwinden.

Überhaupt: früher. Das Wort wird Ihnen öfter begegnen auf Ihrem Spaziergang durch Krefeld. Das beginnt schon, wenn Sie vom Bahnhof aus den Ostwall betreten. Früher, werden Sie denken, muss diese breite Straße mit Parkanlage in der Mitte etwas Mondänes gehabt haben.

Dies war einmal die Fifth Avenue Krefelds. Wie in New York war die Innenstadt als ein Rechteck angelegt worden. Vier Wälle fassen sie ein. Darin schlug das Herz der jungen Großstadt, die mit ihrer Textilindustrie reich geworden war und es lange Zeit blieb. Aber jetzt? Imbissbuden, Nagelstudios, Handyshops: Läden, von denen man weiß, die nächste Stufe ist der Leerstand. Bewundern Sie lieber die Fassaden; hier wechseln sich Gründerzeit und Moderne ab.

Der Ostwall bringt Sie weiter zur Konditorei Heinemann. Früher – da ist es wieder – konnte man hier als Dame von Welt den ganzen Nachmittag rumsitzen, Torte essen und Tee mit Rumzucker trinken. Heute reicht es gerade mal zum Stehen in einem engen Verkaufsraum. Aber bei Heinemanns gibt es die Sie-Knöngels (Seiden-Knäuel), Trüffel mit gerösteten Haselnüssen, die eine herrliche Mischung aus hart und glibschig sind. Kaufen Sie ein Sixpack, Sie wissen nicht, wann es wieder etwas gibt.

Auf der Höhe der Marktstraße biegen Sie links ab und kommen nach 500 Metern an ein Gebäude, das Ihnen zeigt, dass die Krefelder sich noch nicht ganz aufgegeben haben: das Behnisch-Haus, erbaut Anfang der 2000er. Es heißt so, damit jeder kapiert: Hier hat man sich einen sehr teuren Architekten geleistet. Das Behnisch-Haus ist ein sieben Stockwerke hoher, 190 Meter langer Glasbausteinekasten, der immer mal wieder Mühe hat, seine Gastrobetriebe zu halten. Aber Sie sind ja versorgt.

Also weiter geradeaus bis zur nächsten Ecke. Hier sehen Sie eine der runtergerocktesten Fußgängerzonen der Gegenwart. Schauen Sie nicht in die Auslagen; schauen Sie lieber, kurz hinter Kaufhof (ehemals Leonhard-Tietz-Warenhaus), auf den Boden. Dort erinnern die Krefelder mit einer Plakette an die Synagoge, die einst an dieser Stelle stand. Den Textilhandel, die Seidenindustrie und auch die Krawattenproduktion verdankt man zu großen Teilen den jüdischen Geschäftsleuten, die von überallher an den Niederrhein kamen. Irgendwann einmal war dies eine Weltstadt.

Information 2 STUNDEN IN KREFELD Villa Merländer Der jüdische Seidenhändler Richard Merländer ließ sich vom Künstler Heinrich Campendonk seine exzentrische Villa ausmalen. Darin ist heute ein Dokumentationszentrum zur NS-Zeit untergebracht. Friedrich-Ebert-Straße 42 Café Liesgen In Bachs Kaffeekantate will Herr Schlendrian seiner Tochter Liesgen die Unsitte des Kaffeetrinkens abgewöhnen. Nach ihr benannten zwei Krefelderinnen ihr liebenswertes Café. Wiedenhofstraße 71

Gehen Sie durch ein paar Straßen, über die wir schweigen wollen, bis zum Westwall. Hier finden Sie das palastartige Kaiser-Wilhelm-Museum mit einer tollen Sammlung moderner Kunst – unter anderem vier Mondrians. Das Museum liegt am Joseph-Beuys-Platz, weil der in Krefeld geboren wurde. Aufgewachsen ist er dann allerdings in Kleve.

Wohnen übrigens kann man hier immer noch mondän. Nehmen Sie ein Taxi zur Wilhelmshofallee, und durchqueren Sie auf dem Weg die besten Wohnviertel am Niederrhein. An Ihrem Ziel, Nummer 91–97, finden sich Haus Lange und Haus Esters, erbaut von Ludwig Mies van der Rohe für zwei Seidenfabrikantenfamilien. Die Villen sind wunderbare Beispiele für die elegante Schlichtheit des Bauhausstils. Massive Mauern, dunkelroter Backstein, ineinandergeschobene Quader. Verglichen mit der berühmten Siedlung in Dessau ist das die Businessclass. Beide Häuser sind heute Museen. Bei der Kunst klappt es in Krefeld noch, das Früher ins Heute zu retten.