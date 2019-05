Nierenfett, Milch, Wasser, Lab und Euter – aus diesen Zutaten entstand im vorletzten Jahrhundert eine gewisse schmierige und unangenehm schmeckende Substanz. Das fettige Zeug brachte dem Chemiker Hippolyte Mège-Mouriès im Jahr 1869 den Sieg in einem Wettbewerb ein, den Napoleon III. zur Vorbereitung des Deutsch-Französischen Krieges ausgeschrieben hatte. Gesucht wurde eine Kunstbutter, um die französischen Soldaten billig satt zu bekommen. Das Ergebnis war zwar nur mit Mühe genießbar; aber einmal in der Welt, verließ das Notfett diese nie mehr. Kunsthonige kamen und gingen. Ersatzkaffee kennt heute fast niemand mehr. Die Margarine aber – wird schon 150 Jahre alt.

Die Geburt der Margarine aus Tierresten sprach nicht unbedingt für die beispiellose Karriere der Ersatzbutter, die heute ganze Thekenquadratmeter im Supermarkt belegt, während sich das Original mit einer kleinen Ecke begnügen muss. Die inzwischen weitgehend pflanzlichen Streichfette (siehe Randspalte) sind lehrbuchgeeignete Beispiele dafür, wie man mit intensivem Marketing aus einem minderwertigen Industrieprodukt einen Kassenschlager im Lebensmittelhandel macht.

Da er einst bei der Erforschung von Rinderfett im Reagenzglas glänzende Kristalle gefunden hatte, nannte Mège-Mouriès sein Produkt Margarinsäure – nach dem griechischen Wort margaron für "Perle". 1871, zwei Jahre nach der Patentierung, verkaufte er seine Erfindung an den niederländischen Butterhändler Jurgens, der sofort die erste deutsche Margarinefabrik aufbaute und mächtig expandierte. Jurgens führte 1924 die Marke Rahma (nach Protesten der Milchwirtschaft in "Rama" umbenannt) ein; seine Firma ging 1929 im niederländischen Unternehmen Unilever auf. Dieses wuchs mit Rama, Sanella, Becel und Flora zum globalen Fettgiganten heran.

Die erstaunliche Karriere des Notfetts verdankt sich besonders der von der Werbung innig befeuerten Annahme, dass Margarine nicht nur billiger als Butter ist, sondern auch gesünder. Daraus erwuchs ein Streit, der seit über einem Jahrhundert Gelehrte und Konsumenten gleichermaßen entzweit und nicht selten die Züge eines Religionskriegs trägt. Was umso verwunderlicher erscheint, als doch eigentlich Butter unbestreitbar ein Naturprodukt ist und schon darum als gesund gelten könnte. Sie ist im Prinzip das, was sich oben auf der Milch absetzt, gegebenenfalls versetzt mit Milchsäurebakterien oder Salz. Mindestens 82 Gewichtsprozent Fett, höchstens 16 Gewichtsprozent Wasser. Fertig. Was aber ist Margarine?

Margarine ist ein Industrieprodukt wie Diesel oder Polyurethan. Ausgangspunkt sind Pflanzenöle. Die werden zunächst extrahiert, raffiniert, entlecithiniert, entschleimt, entsäuert, gebleicht, desodoriert – das Ergebnis ist ein chemisch reines Öl ohne Eigenschaften. Dieses flüssige Fett wird alsdann neu designt: Es wird gehärtet, fraktioniert, chemisch umgebaut (umgeestert), stabilisiert, pH-eingestellt, mit Säuerungsmitteln wie Milchsäure, Zitronensäure oder Joghurtkulturen aromatisiert, dann buttergelb gefärbt und vitaminiert (Vitamine A, D, E und K). Streichfest wird die Kunstbutter dank Emulgatoren oder Verdickungsmitteln.

Fette Eine Frage des Rauchpunkts: Butterschmalz Entscheidend für die Kocheigenschaften eines Fettes ist sein "Rauchpunkt". Bei dieser Temperatur fängt das Fett an zu qualmen, und ungesundes Acrolein entsteht. Bei Butter ist es bei 175 Grad Celsius so weit, sie taugt nur bedingt zum Braten. Entfernt man aus ihr Wasser und Eiweiß, entsteht besser geeignetes Butterschmalz (Rauchpunkt bei 205 Grad). Es ist jedoch nichts als Fett, und nur ein Drittel davon sind günstige, ungesättigte Fettsäuren: eine echte Kalorienbombe also, aber fast laktosefrei. Speiseöle Geschmack und Vitamingehalt sprechen für kaltes Lein- oder Olivenöl in Salaten. Umstritten ist, ob Olivenöl stark erhitzt werden darf. Einer Studie nach kann damit selbst gefahrlos frittiert werden. Andere sagen, dass Olivenöl durch wiederholtes oder sehr langes Erhitzen oxidiert, so seine positiven Wirkungen verliert und die Atherosklerose fördert. Raffinierte Öle sind hitzestabiler und schmecken oft neutraler, die meisten sollten aber auch nicht über 180 Grad erhitzt werden. Für höhere Temperaturen gibt es spezielle pflanzliche Bratöle. Streichfette Es existieren allerhand Mischungen aus Butter, Joghurt, Margarine und Pflanzenölen. Für streichfähige Produkte mit butterähnlichem Geschmack verwenden die Hersteller oft zusätzlich Vitamine. Damit verbundene Gesundheitsversprechen sind kaum wissenschaftlich untermauert. Die Stiftung Warentest gab im Jahr 2017 folgende Richtschnur vor: Produkte mit Raps-, Sonnenblumen- oder Leinöl seien besser als solche mit vielen gesättigten Fetten wie Kokos- oder Palmfett.

Am Ende erhält man etwas Butterähnliches, das dann gern noch – Freunde ironischer Wendungen mögen es ahnen – wieder mit echter Butter angereichert wird, damit es auch ein bisschen wie diese schmeckt. Manchen Veganer erstaunt das sicher: Nicht nur, dass Margarine bis ins 20. Jahrhundert aus tierischen Resten hergestellt wurde – nach EU-Richtlinien dürfen auch heute noch selbst in "Pflanzenmargarine" tierische Anteile stecken, sogar bis zu zwei Prozent Tierfett. Molke wird ebenfalls oft verarbeitet, ebenso Magermilch, Joghurt und Fischöl.

Anders war es im Zweiten Weltkrieg, als man mit dem sogenannten Fischer-Tropsch-Verfahren Kohle "verflüssigte", um Treibstoff herzustellen. Im Ruhrgebiet, in Witten, gewann man mit dem Verfahren sogar Öl für eine Art Kohlemargarine. Damit wurden unter anderem Kriegsgefangene ernährt.

Im Prinzip lässt sich Margarine folglich sogar aus fossilen Brennstoffen herstellen. Doch wäre das gesund? Die weitaus meisten Kontroversen zur Butter-Margarine-Frage beziehen sich auf die Fettsäuren, aus denen sich das jeweilige Streichfett zusammensetzt. Solche Diskussionen sind beliebig kompliziert. Leider gibt es kein eindeutiges wissenschaftliches Votum für die Bevorzugung einer Fettsäurengruppe. Es existieren Hunderte von diesbezüglichen wissenschaftlichen Studien mit jedem denkbaren Ergebnis. Der Laie von heute hat sich meist Folgendes gemerkt: Ungesättigte Fettsäuren sind gut, gesättigte schlecht (satt ist ja sowieso schlecht!). Und am besten ist mehrfach ungesättigt. Gehärtet ist von Übel, ungehärtet unbedenklich. Und wenn irgendwo Omega draufsteht: zugreifen! Omega-6-Fettsäuren sind klasse, Omega-3-Fettsäuren noch viel besser. Vereinfacht gesagt: Margarine aus Rapsöl soll am besten sein, ja, den Stoffwechsel betreffend fast schon ein Medikament. Die überwiegend aus gesättigten Fettsäuren bestehende Butter hingegen gilt als des Teufels.