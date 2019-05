Von links tönt der Gottesdienst, von rechts der Wahlkampf, und beides zusammen macht eine unverwechselbar indische Klangmischung. Wir sitzen auf einer Terrasse am Ufer des Ganges, unter uns steigen Steinstufen zum Wasser hinab, die Ghats, an denen in Varanasi, der heiligsten Stadt der Hindus, Gebete verrichtet, rituelle Bäder genommen und Tote verbrannt werden. Von links hört man eine abendliche Andacht: Glockengebimmel, das Tuten von Muschelhörnern, die feierliche Rezitation der Mantras, der Gebete auf Sanskrit, der archaischen Kultsprache Indiens. Rechts veranstaltet ein lokaler TV-Sender eine öffentliche Livedebatte zwischen den Vertretern von vier Parteien. Das ist keine wohlgeordnete Podiumsdiskussion wie im deutschen Fernsehen: Man schreit und schüttelt Fäuste; einer der Sprecher nennt die Vorsitzende einer Konkurrenzpartei mehr oder weniger eine Prostituierte; im Gegenzug werden seine eigenen Anhänger als kriminelle Rowdys beschimpft. Die motiviertesten Brüller sind die Fans der regierenden rechten Indischen Volkspartei (BJP) von Premierminister Narendra Modi, erkennbar an den Tüchern und Mützen in Orange, der Signalfarbe des Hindu-Nationalismus.

Indien steckt mitten im Parlamentswahlkampf, und Varanasi (früher meist Benares genannt) spielt dabei eine zentrale Rolle. Nicht nur, weil Modi hier selbst als Abgeordneter kandidiert. Der Kampf um Varanasi hat auch symbolische Bedeutung, als Ringen um das geistlich-ideelle Zentrum Indiens. Die wichtigste hinduistische Pilgerstätte, der Ort, an dem die Gläubigen sterben wollen, weil der Tod hier Erlösung aus dem endlosen Kreislauf der Wiedergeburten bedeutet – dieses Varanasi ist zugleich ein uralter Schauplatz der religiösen Vielfalt.

Wenige Kilometer von der Stadt entfernt soll der Buddha seine erste Predigt nach seiner Erleuchtung gehalten haben. Auch der Islam gehört zu Varanasi: Muslimische Musiker pflegen hier gemeinsam mit Hindus die Tradition der klassischen indischen Tonkunst, muslimische Weber stellen die berühmten Saris der Gegend her – während hinduistische Händler die Vermarktung übernehmen. "Varanasi", erklärt Veer Badra Mishra, der Oberpriester eines prominenten Hindu-Tempels, "ist das Modell Indiens, jahrhundertelang haben Muslime hier in Harmonie mit Hindus gelebt."

Was aus diesem Pluralismus wird, in Varanasi und in ganz Indien – das ist die wichtigste Frage des Wahlkampfs. Premierminister Modi, der 2014 mit einem pragmatischen Reformprogramm an die Macht gekommen war, mit dem Versprechen von wirtschaftlicher Entwicklung und staatlicher Effizienz, führt diesmal eine viel stärker ideologische Kampagne. Die ökonomische Bilanz seiner bisherigen Amtszeit ist bescheiden, es entstehen zu wenige Arbeitsplätze für eine überwiegend junge, wachsende Bevölkerung. So appellieren der Regierungschef und seine Partei jetzt vor allem an Patriotismus und Nationalstolz. Bei jeder Gelegenheit schwärmen BJP-Vertreter von den "chirurgischen Schlägen", mit denen das indische Militär Terrorangriffe vergolten hat, die von militanten Gruppen im feindlichen Nachbarland Pakistan ausgingen.

Das Regierungslager predigt Härte gegen die Feinde des Vaterlands: gegen Separatisten, die die Grenzregion Kaschmir von Indien abspalten wollen, gegen illegale Einwanderer aus Bangladesch, die angeblich den Nordosten des Landes überfremden. Eines haben dabei alle diese Buhmänner der BJP gemeinsam: Sie sind Muslime. Es ist ein Umstand, der den über 170 Millionen Muslimen in Indien selbst nicht verborgen bleibt. Sie erleben die nationalistische Kampagne der Modi-Partei als Versuch, das Land gegen seine Minderheiten zu einen, die Hindus zu den echten, wahren Indern zu erklären und den Islam als Fremdkörper auszugrenzen.

Bei vielen Hindus ist Modis Nationalismus populär. "Pappus Teestand", an einer geschäftigen Straße ein bisschen stadteinwärts vom Ganges und von den Ghats entfernt gelegen, ist ein bekannter Treffpunkt in Varanasi. Neben der offenen rußigen Küche, aus der von Zeit zu Zeit der süße, milchige Tee in kleinen Tonbechern herausgereicht wird, sind ein paar Holzbänke in Hufeisenform aufgestellt. Etwa ein Dutzend Männer mittleren und fortgeschrittenen Alters politisieren hier am Abend, nebeneinander aufgereiht wie die alles kommentierenden Greise in Asterix auf Korsika – keine armen Leute, manche sprechen gutes Englisch, in Indien immer ein sicheres Zeichen für die Zugehörigkeit zum Bürgertum.