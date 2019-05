Für einen Mann, der seiner Partei angeblich gerade schweren Schaden zugefügt hat, ist das ein bemerkenswerter Empfang. Eben noch wurden Andrea Nahles, Olaf Scholz, Heiko Maas und Katarina Barley brav beklatscht, da bricht plötzlich Jubel aus. Kevin Kühnert betritt die Bühne direkt vor dem Staatstheater in Saarbrücken. Der tosende Beifall, den der Juso-Chef beim offiziellen Wahlkampfauftakt der Sozialdemokraten dafür erhält, dass er es gewagt hatte, so zu reden, als sei die SPD eine linke Partei, lässt erahnen, was an der Parteispitze längst nicht alle wahrhaben wollen: Kühnert hat mit seinen Sozialismus-Thesen keinen Ego-Kurs eingeschlagen. Vielmehr hat er den Genossen ein Thema beschert, das viele Menschen beschäftigt: die ungerechte Verteilung des Reichtums.

Und während Kühnert, angetan mit seinem Kapuzenpulli mit den bunten Europasternchen, in Saarbrücken erklärt, wie er mit dem Geld der Digitalkonzerne die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa bekämpfen will, ziehen zur gleichen Zeit wieder Tausende ähnlich gekleideter "Friday for Future"-Schüler durch die deutschen Innenstädte. Die neue Zuspitzung der Gerechtigkeits- und vor allem der Klimadebatte scheint immer mehr Leute in diesem Land zu elektrisieren – allerdings nicht die, die es regieren.

Nach zehn gemeinsamen Jahren sind die Groko-Batterien der CDU, CSU und SPD so runter, dass kein noch so heißes Thema sie wieder aufladen kann.

Groko, das dürfte bald vorbei sein. Offen ist nur noch, ob bereits in diesem Herbst oder doch erst 2021. Doch mitten in dieser Endzeitstimmung taucht plötzlich eine Konstellation wieder auf, von der man dachte, sie habe ihre nie ausgelebte Zukunft längst hinter sich: Rot-Rot-Grün.

In Umfragen erreicht das Bündnis, das im Bund rechnerisch oft möglich war, aber nie realisiert wurde, bis zu 48 Prozent Zustimmung und liegt damit deutlich vor der großen Koalition. Das Besondere: Rot-Rot-Grün ist nicht mehr Rot-Rot-Grün, sondern Grün-Rot-Rot. Die Grünen, lange Zeit der schwächste Partner im verhinderten Bündnis, sind nun der stärkste. Ein grüner Kanzler, der das Mitte-links-Bündnis anführt?

Wenn man in diesen Tagen mit Parteistrategen und Abgeordneten über die neue Konstellation spricht, merkt man schnell: Die Linke kommt damit kaum klar. Und die SPD überhaupt nicht.

Jahrelang hatten sich die Grünen darauf eingestellt, bei nächster Gelegenheit an der Seite der Union das Land zu regieren. Zur Not auch mit der FDP. Die Vorstellung erschien selbst den verbliebenen Parteilinken immer verlockender, hatte Angela Merkel doch über Jahre eine de facto schwarz-grüne Politik betrieben, sie aber nie so genannt, um keine Abwehrreaktion in der Union auszulösen.

Seitdem Annegret Kramp-Karrenbauer den Vorsitz der CDU übernommen hat, ist es mit dem Grünen im Schwarzen vorbei. Zuerst irritiert, dann immer verärgerter, so berichten Grüne im Gespräch, nehme die Partei den gesellschaftspolitisch-ökologischen Rollback der neuen CDU-Chefin war: Nein zur Homo-Ehe, Witze über das dritte Geschlecht, Angriffe auf die Grünen als Verbotspartei, Ablehnung des Klimaschutzgesetzes der SPD-Umweltministerin, außerdem ein Nein zu schärferen Emissionswerten für die Automobilindustrie und zur CO₂-Steuer. Merkel, so sagt eine führende Grünen-Politikerin, sei "auch bei unseren Wählern" sehr beliebt. "AKK schreckt sie ab."

Doch es ist nicht die neue CDU-Chefin allein, die Schwarz-Grün unattraktiver aussehen lässt. Mit Schrecken betrachten die Grünen die bisherige Bilanz der Unionsminister im Kabinett. Ob Verkehr (Andreas Scheuer), Landwirtschaft (Julia Klöckner) oder Energie (Peter Altmaier) – überall dort, wo die Grünen den radikalen Wandel wollen, um die Klimaschutzziele zu erreichen, blockieren die Ressortchefs von CDU und CSU. "Nichts von dem, was uns wichtig ist, lässt sich mit einer CDU durchsetzen, die sich vor ihrem Wirtschaftsflügel in den Staub wirft", sagt ein führender Grüner. Und: "Natürlich ist es attraktiv zu regieren. Aber die CDU der Annegret Kramp-Karrenbauer ist kein attraktiver Partner."

Der Frust über CDU und CSU treibt selbst die notorischsten Schwarz-Grün-Umschmeichler in die Arme anderer Partner. So lobte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt, eine Schwarz-Grüne der ersten Stunde, in jüngster Vergangenheit nicht nur auffallend oft die rot-rot-grüne Landesregierung unter Führung des Linken-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in ihrer Heimat Thüringen. Sie verweist auch darauf, dass am Ende dieses Superwahljahres Rot-Rot-Grün in Thüringen, Brandenburg, Bremen und Berlin regieren könnte. Und dass dies helfen würde, die Linke auch im Bund regierungsfähig zu machen. Für die Grünen wird Links gerade zum neuen Schwarz.