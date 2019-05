Die USA fordern den Iran heraus. John Bolton, Sicherheitsberater des US-Präsidenten, hat angekündigt, man werde den Flugzeugträger "Abraham Lincoln" samt maritimen Kampfverbänden und Bomberstaffel in den Persischen Golf verlegen. Zuvor hatte Donald Trump schon die Ölsanktionen gegen den Iran verschärft. Die USA strichen die Ausnahmen für den Verkauf iranischen Öls an Indien, China und andere Staaten. So soll das Land finanziell ruiniert werden.

Über das Ziel des Drucks ist sich die amerikanische Administration freilich nicht einig. Einige in Washington wollen sich aus dem Nahen Osten militärisch zurückziehen, andere dagegen würden gern Krieg gegen den Iran führen oder durch Verbündete führen lassen. Einige möchten das Land zur endgültigen Aufgabe des Atomprogramms und zur Absage an alle regionale Expansion zwingen. Andere wollen dazu auch den Sturz der Regierung und die Veränderung des Systems. John Bolton gehört zur letztgenannten Fraktion.

Der Iran verfügt allerdings über eine lange Erfahrung mit Sanktionen und anderen feindlichen Maßnahmen. Er hat sein Erdöl in der Vergangenheit zu Tiefstpreisen an private Firmen verkauft, die es dann wieder auf dem Weltmarkt anboten. Auch darf der Iran auf Hilfe von Russland und China hoffen. Moskau hat die amerikanischen Sanktionen als ungerechtfertigt bezeichnet, die Europäer verurteilen sie als Verstoß gegen das Atom-Abkommen von 2015. Anders als früheren Druckmaßnahmen fehlt den neuen US-Sanktionen daher jede internationale Legitimität.

Der Generalstabschef des Iran hat nun nach der Flugzeugträger-Erklärung Boltons damit gedroht, die Straße von Hormus für den internationalen Öltransport zu schließen. Das hätte schwerwiegende Folgen für den Ölmarkt, wäre aber genau einer der Fehler, auf die Bolton nur wartet. Denn mit einer Blockade durch Schiffe würde der Iran einen kriegerischen Akt begehen, auf den die USA und die Golfstaaten militärisch reagieren könnten.

Wie indes das iranische System von außen verändert werden soll, hat Bolton noch nicht erklärt. Möglich wäre bei immer schärferen Sanktionen der Sturz des Präsidenten Hassan Ruhani, eines für iranische Verhältnisse moderaten Klerikers, der das Atomabkommen von 2015 abgesegnet hat. Doch wäre mit seinem Abgang nicht viel gewonnen. Denn unter militärischem US-Druck könnten in Teheran auch Offiziere an die Macht kommen, die man sich noch weniger als Präsidenten wünschte. Zum Beispiel General Qassem Soleimani, Kommandeur der Al-Kuds-Truppe und Architekt der iranischen Expansion im Nahen Osten. Über seine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen wurde schon mehrmals spekuliert. Soleimani ist populär, nicht durch Geschäftsinteressen korrumpiert und wird als Sieger über den IS gefeiert.

Wenn der Iran je von einem General regiert würde, könnte es für die USA noch schwerer werden, einen Regimewechsel zu provozieren. Denn dann ginge es in Teheran weniger um das Überleben des islamistischen Regimes als um die Verteidigung des Nationalstaats Iran selbst.