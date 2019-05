Wenn Leute hören, wie viel ich reise, nehmen sie häufig an, dass der Stress an den Flughäfen für mich das Schlimmste sei. Aber das stimmt nicht ganz, schlimmer sind Jetlag, schlechtes Essen und plötzliche Erkältungen. Flughäfen sind für mich wie Parkour: Ich mache mir einen Sport daraus, immer so schnell wie möglich vom Taxi bis zum Abfluggate zu gelangen. Meist schaffe ich den Weg in weniger als 20 Minuten.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden