Dass der Ausdruck "seliges Leben" etwas Überflüssiges an sich habe, wusste schon der Philosoph Johann Gottlieb Fichte, als er 1806 seine Vorlesung Anweisungen zum seligen Leben mit dem Satz einführte, dass er sie besser als "Anweisungen zum Leben" oder einfach nur "Lebenslehre" hätte ankündigen sollen: Ein unseliges Leben sei ein Widerspruch in sich, unselig könne nur der Tod sein, ein ganz und gar Unlebendiges.

Wenn man so will, hat der Komponist Claus-Steffen Mahnkopf von der Leipziger Hochschule für Musik und Theater mit seiner jetzt vorgelegten Philosophie des Orgasmus eine solche Seligkeitslehre geschrieben, eine "Philosophie des guten Lebens", die es, seit allenthalben von spätmodernen Entfremdungserfahrungen die Rede ist, von einer rasenden Beschleunigung der Lebensverhältnisse und dem blinden Willen zur Selbstoptimierung, auch akademisch wieder zu veritablem Ansehen gebracht hat. Der Orgasmus ist nämlich, um die These des Buchs gleich vorwegzunehmen, "reine Bejahung", zumindest in seiner weiblichen, nicht auf sexuelle Fortpflanzung fokussierten Form. Denn das unterscheidet den weiblichen Höhepunkt von seinem männlichen Pendant: dass er evolutionär ohne Nutzen ist, dass er für die Fortpflanzung keine Rolle spielt, dass es ein Rätsel ist, warum es ihn überhaupt gibt.

Genau in dieser seiner Geheimnishaftigkeit verbirgt sich für Mahnkopf die Bedeutung des Orgasmus als menschliches Existenzial: Was rein um der Liebe zur lieben Zwecklosigkeit willen begehrt wird, ist von jeher Ausdruck von Freiheit und Selbstbehauptung. Der Orgasmus macht "frei", weil er ein großes, uneingeschränktes "Ja" zum Leben selbst ist. Eine "Affirmation", die so aber eben nur vom weiblichen Höhepunkt verkörpert wird, woraus für Mahnkopf nicht nur folgt, dass das Wesen des Orgasmus im metaphysischen Sinne weiblich ist, die weibliche Komponente sozusagen seine "Wahrheit" darstellt, sondern auch, dass der männliche, allzu zielgerichtete, mit der Ejakulation gewissermaßen identische Orgasmus "feminisiert", und das heißt: von ideologisch aufgeladenen Vorstellungen wie Macht, Stärke, Kraft, Potenz, Schnelligkeit und Linearität befreit werden müsse.

Mahnkopf mutet seiner nach allen Regeln der metaphysischen Spekulation aufgeladenen Orgasmuslehre viel zu, im Grunde alles: Nicht nur soll sie die Sexualität von falschen, rein äußerlichen Vorstellungen einer ausschließlich vom männlichen Blick dominierten Gesellschaft befreien. Wie schon zu besten Zeiten des deutschen Idealismus ist mit der so neu gewonnenen Freiheit auch eine andere "Ethik" verbunden, eine Art Einheits- und Versöhnungsversprechen, das mit dem "Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit", in der schon Fichte die moderne Welt wähnte, endlich Schluss machte. Nicht Gegenwart, sondern Zukunft würde dann sein – eine "kommende Demokratie", eine "Weltgesellschaft", in der eben nicht nur das Verhältnis der Geschlechter befreit wäre, vielmehr auch der gesellschaftliche Streit befriedet.

Mahnkopf teilt gerne nach allen Seiten hin aus. Schon der Anlass des Buchs ist eine Anklage, eine Abrechnung mit der professionellen Philosophie: zu begriffsversessen, prüde, akademisch verzogen. Während sie doch selbst, wie Platon gesagt hatte, mit dem Staunen anfange und der Orgasmus ja das überhaupt Erstaunlichste sei, habe sie über den "schönsten aller Augenblicke", über Ekstase, Transzendenz, Affirmation bisher immer geschwiegen. Heidegger und Habermas, die sich kaum je zu Fragen des Lebens, der Kultur, des Alltags geäußert hätten, blieben gegen das "Nicht-enden-Wollen des Staunens", das uns geschenkt werde, blass. Selbst Peter Sloterdijk, der 2016 unter dem Titel Das Schelling-Projekt gleich einen ganzen Briefroman zum Thema habe verfassen müssen, habe eine Philosophie des sexuellen Höhepunkts am Ende nicht vorgelegt.

Sosehr Mahnkopf – gerade als nichtakademischer Philosoph – sich aller stilistischen Freiheiten bedienen darf: Besonders subtil sind solche Rundumschläge nicht. Partout kommt es dem Sound, den er produziert, darauf an, "überraschende Thesen" aufzustellen, selber erotische Spannung in einen von aller "politischen Korrektheit" sexuell neutralisierten Genderdiskurs zu bringen. Vielleicht fehlt es dem Buch aber auch an einer Sprache, wie sie nur die haben können, die in das große Geheimnis eingeweiht sind. Ein Problem, das dem Verfasser auf seinen philosophischen Streifzügen selbst aufgegangen sein muss und das so einleuchtend klingt, dass man sich fragt, warum so wenig daraus gefolgt ist: "Wir müssen wohl warten auf Philosophinnen, die solche Bücher schreiben, die von dem handeln, was nur Frauen uns erzählen können."

