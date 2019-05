Eine kleine Altbauwohnung in Berlin-Prenzlauer Berg, Rebecca Saunders’ Studio. Abgewetzte Dielen, eine Gastherme aus DDR-Zeiten. Auf dem Tisch liegen großformatige Bögen Papier, dicht mit Noten und Zeichen beschriftet. Saunders schiebt sie zur Seite.

DIE ZEIT: Kann das außer Ihnen eigentlich jemand lesen?

Rebecca Saunders: Nein, das sind erste Skizzen eines Werks für Baritonsaxofon. Ich will mich hineinversetzen in die Art, wie ein Instrument gespielt wird, ich suche nach seinem Kernklang und habe hier ein paar Intervalle ausgesucht, in denen er womöglich steckt.

ZEIT: Das ist also die Materialsammlung?

Saunders: Das ist die Tonhöhensammlung. Die Materialsammlung ist ... (sucht) Ich habe seit zwei Wochen nicht komponiert, fürchterlich. Ah, hier habe ich einige Dyads, Zweiklänge ...

ZEIT: Zwei Töne, die beim Anblasen gleichzeitig entstehen können.

Saunders: Besonders die im Pianissimo finde ich interessant, weil sie eine Art Nebenwirkung in der Mechanik des Instruments sind. Zufälle, die einen fragilen, labilen, intimen Charakter haben. Sozusagen der Abfall, der bezaubert. Auch Autofedern, die Federn für das Fahrwerk, können einen unglaublich differenzierten Klang entwickeln.

ZEIT: Finden Sie den Klang, indem Sie so etwas ausprobieren? Oder haben Sie den Klang im Kopf und fragen: Wie erzeuge ich den?

Saunders: Es gibt ein Klangfragment, das mich fesselt und fasziniert. Ich bringe den Musikern immer einen Hauch von einem Geräusch oder einem Ton mit, wenn wir experimentieren. Vor dem Violinkonzert für Carolin Widmann habe ich jahrelang darüber nachgedacht, wie ich einen Triller schreiben könnte. Das klingt banal, aber der Triller ist aus einer anderen Epoche übrig geblieben. Ich musste ihn für mich neu entwerfen. Ich wusste, dass ich Doppeltriller im Flageolett schreiben wollte, im Abstrich, also eine sehr dynamische körperliche Geste mit enormem Potenzial. Damit ging ich zu Carolin. Es gab etwas in ihrer Gestik und Spielart, das mich bezaubert hat. Eine Solistin in der intimen Beziehung zu ihrem Instrument zu beobachten, wie sie es aus dem Koffer nimmt – das ist äußerst spannend.

ZEIT: Sie nennen Instrumente auch "Protagonisten", obwohl Sie in Ihrer Musik nichts "erzählen" wollen. Gibt es vielleicht eine geheime Erzählung hinter den Tönen?

Saunders: Es kann sein, dass mit der Zeit eine Art Erzählung sichtbar wird, aber noch nicht jetzt. Das ist nichts Konkretes, was ich permanent weiterentwickeln würde. Gibt es überhaupt etwas zu erzählen? Eher ist es so, dass man immer tiefer hineinbohrt und sich der Essenz nähert, an etwas Existenzielles herantritt. In den letzten Jahren forsche ich tiefer und tiefer unter der Oberfläche.

ZEIT: Seitdem spielt auch die menschliche Stimme in Ihrer Musik eine Rolle. Davor gab es zwanzig Jahre lang keine Sänger bei Ihnen. Warum?

Saunders: Ich komme aus einer Kultur, in der es wichtig ist, Melodien zu schreiben. Auch in der zeitgenössischen britischen Musik geht vieles auf den Chor zurück, auf Kirchenmusik. Als Kind habe ich Kassetten besungen, als Jugendliche Lieder zu Gedichten von William Blake und Sylvia Plath geschrieben. Meine Eltern waren Pianisten, meine Schwester ist Jazzsängerin, und mein Vater leitete einen Chor. Später fand ich diese Erwartungshaltung klaustrophobisch. Als ich nach Deutschland ging ...

ZEIT: Nach Karlsruhe, zu Wolfgang Rihm.

Saunders: ... begegnete ich einer ganz anderen Art von Musik. Das war extrem befreiend.