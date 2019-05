Dieser Artikel ist ein überarbeiteter Auszug aus dem Buch "Das entfesselte Jahrzehnt. Sound und Geist der 70er" von Jens Balzer, das am 21. Mai bei Rowohlt Berlin erscheint.

Zwei Massenversammlungen prägen den Sommer des Jahres 1969. Bei der ersten im Juli geht es äußerst zivilisiert zu, das Publikum kommt familienweise in Wohnmobilen ins Brevard County im US-amerikanischen Bundesstaat Florida, wo freier Blick möglich ist auf das erwartete Jahrhundertereignis: den Start der ersten bemannten Mondrakete , Apollo 11. Die zweite der beiden Massenversammlungen findet einen Monat später und etwa zweitausend Kilometer weiter nördlich statt. Es regiert das blanke Chaos. Am 15. August strömt etwa eine Million Menschen nach Bethel im US-Staat New York, um ein nach dem nahegelegenen Ort Woodstock benanntes Musikfestival zu feiern. Derart groß ist der Ansturm der Massen, dass die Straßen der Gegend vollständig verstopfen, in der die Besucher doch eigentlich die reine Natur finden wollten. "Walk around for three days without seeing a skyscraper or a traffic light", ist in den ersten Ankündigungen für das Woodstock-Festival versprochen worden; keine Wolkenkratzer und keine Verkehrsampeln, dafür viel frische Luft.

Die Menschen wollen hier Teil einer großen Familie werden; Freedom heißt das meistbejubelte Stück, das der Folksänger Richie Havens im Eröffnungskonzert des Festivals singt. Im Rückblick ist es gerade das Zu-groß-Geratene, Aus-dem-Ruder-Gelaufene von Woodstock, aus dem sich sein Mythos speist – das Gefühl, dass sich hier etwas nie Dagewesenes ereignet hat. Wer dabei war, kann sich nachträglich als Teil eines historischen Moments imaginieren, in dem eine Menge von Menschen sich zur Avantgarde der gesamten Gattungsentwicklung erhoben hat: Das verbindet das Publikum von Woodstock mit den Millionen von Menschen, die der Mondlandung beiwohnen.

Sie alle haben unrecht, wie wir heute wissen. Die Geschichte der bemannten Raumfahrt gerät bereits im Moment ihres Entstehens ins Stocken; weiter als bis zum Mond ist der Mensch bislang nicht gereist. Und auch die utopische Heiterkeit der Hippies und ihres Kommunengedankens wird Ende 1969 durch katastrophale Ereignisse erschüttert: Auf Geheiß des charismatischen Kommunenführers Charles Manson begehen die Mitglieder seiner "Family" grausame Morde, unter anderem an der schwangeren Schauspielerin Sharon Tate. Im Dezember endet das als "kalifornisches Woodstock" geplante Altamont Festival mit Gewalt: Ein schwarzer Besucher wird von Hells Angels niedergestochen und stirbt.

Nie wieder wird danach irgendjemand glauben, dass die gesamte Menschheit sich auf dem Weg in das Paradies befindet, nur weil viele Menschen die gleichen Drogen nehmen und die gleiche Musik hören wie man selbst; die Pop- und Gegenkultur zersplittert in viele kleine Teile. "Das Zeitalter der großen Erzählungen ist vorüber", so hat der französische Philosoph Jean-François Lyotard die Situation am Ende der siebziger Jahre rückblickend in seinem Buch Das postmoderne Wissen beschrieben. Und doch schleudert das Scheitern der weltumspannenden Utopien eine erstaunliche Vielzahl utopischer Kräfte in die Umlaufbahn. Aus dem Taumel des "Summer of Love" und der Studentenproteste bilden sich jene sozialen Bewegungen heraus, die unsere Gesellschaft bis heute prägen. Der neue Feminismus verändert die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern und Generationen, zwischen Männern und Frauen, Eltern und Kindern; er verändert das Verhältnis der Menschen zu ihren Körpern, zu den Arten des Zusammenlebens und den überkommen Institutionen, zur Familie, zur Ehe, zur klassischen Zweierbeziehung, und das heißt letztlich: Er verändert das grundlegende Verhältnis der Individuen zu ihrem Selbst.

Die Siebzigerjahre werden so zu einem Jahrzehnt der Entfesselung; das Neue wird – anders als in unserer Gegenwart – nicht als Bedrohung empfunden, sondern als Verheißung. Weit über die Alternativ- und Gegenkulturen hinaus setzt sich als gesellschaftliche Grundstimmung durch, dass man "sein Bewusstsein verändern" und "erweitern" muss.

Das hat natürlich nicht nur helle Seiten, auch der obsessive Flirt mit dem Bösen und Destruktiven ist ein Signum der Siebziger; eine seiner wesentlichen politischen Entäußerungsformen wird der Terrorismus sein. In der Popkultur regiert ein Regress in Eskapismus und Okkultismus. Der inhaftierte Sektenführer Charles Manson steigt zu einer beliebten Pop-Ikone auf; Der Herr der Ringe wird zum meistgelesenen Buch des Jahrzehnt. Zugleich aber – das ist die andere Seite der Dialektik – wird die Popkultur zum Laboratorium eines existenziellen Futurismus, zum Ort neuer Selbstverhältnisse und Daseinsformen. David Bowie verwandelt sich in "Ziggy Stardust", den bisexuellen Alien, und gibt vielen Menschen, die sich fremd in ihren Körpern und einsam in der Welt fühlen, die Gewissheit, dass sie nicht allein sind – dass es vielen anderen so geht wie ihnen.