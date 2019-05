Es sind oft die kleinen Missstände, die Menschen zu Hochform auflaufen lassen. Als vor acht Jahren im 8000-Seelen-Ort Kirchheimbolanden in der Nordpfalz das alte Freibad geschlossen wurde, erregte das den Ärger der Protestantin Lisel Heise. Und was lange gärt, wird bekanntlich endlich Wut: Am 26. Mai wird sie bei den dortigen Kommunalwahlen antreten, um, wie sie dem Evangelischen Pressedienst (epd) mitteilte, "diese Fehlzündung der Demokratie" zu beheben. Nichts Außergewöhnliches eigentlich, wäre die Dame nicht 100 Jahre alt.

