Nee, kein Zweifel, Sushi essen können die Deutschen ganz gut, denke ich, als ich im Flieger nach Japan sitze. Sie nehmen Stäbchen, tunken ihr Sushi in die Sojasauce, etwas von diesem grünen Wasabi kann auch noch drauf, aber Vorsicht, scharf! Ein Stück Ingwer, sicher gesund, und dann, damit nichts runterfällt, die Stäbchen fest zusammenkneifen. Mit Messer und Gabel Sushi zu essen, das fiele niemandem ein. Beim Sushi-Essen fühlen sich Deutsche ziemlich authentisch.

"Habt ihr überhaupt Sushi in Deutschland?", fragt mich Naoko. Ich treffe sie in Tokio, dort arbeitet sie bei Sushi Mafia, einem Unternehmen, das Touristen zeigt, wie man Sushi macht. Ich zähle auf, was wir haben: Maki, California Rolls ... Sie unterbricht mich mit einem Lächeln, in dem Erheiterung und Beschämung stecken. "Wenn wir über Sushi reden, meinen wir Nigiri."

Nigiri bedeutet übersetzt: etwas greifen. Um 1800, als Tokio noch Edo hieß, wurde Nigiri als frühe Form des Fast Food erfunden – vor den Augen der Kunden in Buden zubereitet: ein Ballen Reis, darauf den Fisch, fertig. Kein Rollen. Auf die Hand, ohne Stäbchen, einfach happs.

In der Küche von Sushi Mafia steht Morio Hori. Sechs Sekunden braucht er für ein Nigiri: Hände nass machen, 15 Gramm Reis auf die eine Hand, geschnittenen Fisch auf die andere, Wasabi über den Fisch streichen, darüber den Reis, das ganze Päckchen umdrehen. Mit zwei Fingern zart an einem Ende zusammendrücken, dann am anderen. Drei-, viermal jeweils, bis es, so wünscht es sich Hori, aussieht wie ein sanfter Berg. Ich bin dran und brauche eine halbe Stunde, um eine Berglandschaft zu bauen. Sie ist viel schroffer als bei Hori. Aber für gutes Sushi, hat er gesagt, müsse man Fehler machen. Daher dauere es so lange, ein Sushi-Meister zu werden. Nach alter japanischer Regel: drei Jahre für den Reis; acht Jahre, um das Sushi zu formen.

Endlich essen. Und zwar wie im alten Tokio, mit den Fingern. Ich folge Horis Anweisung, nehme einen meiner schroffen Berge und tunke ihn in den Soja-See: nur den Fisch, nicht den Reis; und den Fisch nur zu einem Drittel, damit ich vor allem ihn schmecke. Zwischen den Nigiri, und wirklich nur dazwischen, greife ich zum Ingwer, denn der ist allein dazu da, den Geschmack zu neutralisieren. Wie es geschmeckt hat? Sehr frisch. Auf mehr habe ich kaum geachtet. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Sushi richtig zu essen.

Am nächsten Morgen gehe ich zum Fischmarkt. Im Herbst ist er nach über achtzig Jahren umgezogen, weiter stadtauswärts auf die künstliche Insel Toyosu. Er sieht nicht mehr nach Fischmarkt aus, eher wie ein Forschungszentrum, fast klinisch sauber. Daiwazushi ist ein Restaurant, das am alten Fischmarkt bekannt war für seine Warteschlange. Nun liegt es ein wenig abseits, und das haben noch nicht so viele mitbekommen. Heute Morgen um halb acht wartet niemand, und an der Sushi-Theke ist noch ein Platz frei. Ich esse: Reis mit Thunfisch, Reis mit Garnele, Reis mit Seeigel, Reis mit Meeraal – alles ohne zu dippen. Die Sojasauce ist schon auf den Fisch geträufelt. Ich bin froh, dass ich mich nun nur damit beschäftigen kann, wie Sushi wirklich schmeckt. Kurz gesagt: frisch der Fisch, leicht der klebende Reis. Ein Happs, eine Klarheit. So simpel?

Ich frage den Chef Mitsuhiro Irino, was man eigentlich nicht fragt: Wie soll sein Sushi schmecken? "Gutes Sushi", sagt er, "bringt ein Lächeln aufs Gesicht." Ich glaube, es ist eine Antwort, mit der er die Antwort verweigert. Wann wird gelächelt? Das, sagt Irino, klappe nur, wenn jeder mitgemacht habe. Er verschwindet in der Küche. Als er wiederkommt, hören alle auf zu essen und holen ihre Kameras raus. Irino trägt sein dickstes Stück Fisch mitten ins Restaurant. Thunfisch, zwölf Kilo, ein Fünfzehntel vom Original. Er zeigt drauf und sagt, alles müsse passen: der Fisch und der Fischhändler und ebenso der Reis und der Reishändler. Zu den Händlern braucht er gute Beziehungen. Sie sind die unsichtbare Zutat, die den Geschmack ausmacht. Sushi ist, glaubt man Irino, Beziehungsarbeit. Bekommt man guten Reis und guten Fisch und kann man den Fisch gut schneiden und den Reis gut formen, hat man gutes Sushi. So simpel? "Jeder Tag", sagt Irino, "ist eine neue Herausforderung." Wie in Beziehungen eben.