Rashid Ali war gerade 15 geworden, als kürzlich in Berlin ein stadtbekannter arabischer Clanchef beim Spaziergang mit Frau und Kindern auf offener Straße erschossen wurde. Rashid will Polizist werden. Tritt er vor dem Friseurgeschäft seines Vaters in Berlin Neukölln auf die Straße, kann er den Clans bei ihrem Treiben zusehen. Die Drogenkuriere, die in ihren Mercedes vorbeifahren. Die Eintreiber von Schutzgeldern, die zu dritt in den Imbiss gegenüber marschieren und nach fünf Minuten wieder draußen sind. Die kleinen Dealer auf dem Weg zum Görlitzer Park, von denen manche mit ihm zur Schule gegangen sind. "Klar, die lachen uns aus. Bis du dir als Friseur so einen Lamborghini leisten kannst, da musst du 500 Jahre lang Bärte schneiden!" Rashid sieht das alles, und er sieht auch, dass die Nachrichten vom Auftreten der Abou Chakers und wie die Clans alle heißen "ein schlechtes Licht auf uns alle hier" werfen, vor allem auf die Araber in Deutschland. Aber wenn man ihn nach seiner Lieblingsserie fragt, sagt er: 4 Blocks. Seine Augen leuchten: mit Stolz.

