DIE ZEIT: Sie kandidieren bei den Europawahlen für die Partito Democratico (PD) – im Alter von 72 Jahren. Warum tun Sie sich das noch an?

Angelo Bolaffi: Ich war nie in einer Partei, aber ich bin seit meinem 15. Lebensjahr politisch aktiv. Ich habe mich nun aus zwei Gründen entschieden zu kandidieren. Erstens: Von den Populisten, die an der Regierung sind, geht eine existenzielle Gefahr für die Zukunft Europas aus. Zweitens: Ich liebe meine Heimatstadt Rom. Hier sind die Gründungsverträge der EU unterschrieben worden, hier haben wir kürzlich ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Aber heute wird die Stadt von Antieuropäern regiert.

ZEIT: Trägt Europa nicht auch eine Verantwortung an dieser Entwicklung in Italien?

Bolaffi: Ich glaube, dass alle Dinge der Welt besser gemacht werden können: auch Europa. Die Union sollte solidarischer und großzügiger sein. Aber Europa ist nicht am Sieg der Populisten in Italien schuld. Der italienische Antieuropäismus begann mit der Regierung Berlusconi, als es noch keine Euro-Krise gab. Diese Krise hat dann zu tiefen sozialen Verwerfungen geführt. Als die Linke an der Regierung war, hat sie getan, was sie konnte, aber es reichte nicht. Dann kam ein Faktor hinzu, der in meinen Augen entscheidend ist: Der heutige Populismus ist das Ergebnis einer Massenmanipulation durch das Internet.

ZEIT:Matteo Salvini von der Lega ist der erfolgreichste Populist Europas. Was halten Sie von ihm?

Bolaffi: Italien ist das Land, das den Faschismus erfunden hat. Ich halte allerdings nicht viel von der Debatte, ob Salvini nun ein Faschist sei oder nicht. Aber ich glaube, dass er ein sehr gefährlicher Politiker ist. Italien ist die erste Gründungsnation der EU, in der Populisten regieren. Italien ist Mitglied des Schengen- und des Euro-Raums. Wenn die EU Italien zur Einhaltung der Maastricht-Kriterien ermahnt, dann antwortet Salvini: "Me ne frego!" – "Das ist mir egal!" Es gibt nur einen Politiker, der "Me ne frego" gesagt hat: Mussolini. Salvini ist jedenfalls viel gefährlicher als Orbán und all die anderen Populisten.

ZEIT: Bis vor Kurzem galt Italien als offenherziges, tolerantes Land, auch gegenüber Flüchtlingen und Migranten. Heute vergeht fast kein Tag ohne rassistische Vorfälle. Was ist geschehen?

Bolaffi: Wir sind Zeugen einer sehr tiefen Veränderung in der italienischen Gesellschaft. Italien war ein Land der Aufnahme, aber nicht der Integration. Die fehlende Integrationspolitik hat die illegale Einwanderung befördert. In den Peripherien der Städte herrscht großes Unbehagen, da gibt es einen allgemeinen Niedergang. Arbeitslosigkeit, wenig Schulbildung und eben: illegale Migration. Diese Lage wird von denen ausgenutzt, die wir Unternehmer der Angst nennen. Es ist den Propagandisten gelungen, für all die Probleme, die es in den Peripherien gibt, einen Sündenbock zu konstruieren, eine Bedrohung, die es in Wahrheit nicht gibt – die Statistiken geben das jedenfalls nicht her. Zum Beispiel ist die Zahl der Verbrechen, die von Ausländern begangen werden, viel geringer als die Zahl der Verbrechen, die von Italienern begangen werden. Die Italiener haben eine komplett falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das war schon zu Zeiten Berlusconis so. Und heute haben sie eine falsche Wahrnehmung der Immigration.