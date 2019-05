Als Kind wartete ich geduldig am Fenster. Wir lebten im sechsten Stock eines lang gezogenen grauen Betonklotzes, sozialistischer Wohnungsbau in Russland, gedrängte Menschen in der Tristesse des Alltags. Ich wartete am Fenster und fand es so ausgeschlossen nicht: dass er vorbeikommen könnte, eines Tages. An die Scheibe klopfen und winken mit seiner dicklichen, aber, wie ich dachte, fröhlichen Hand: Karlsson. Mein großer Held. Das Winken kannte ich aus den Büchern der für mich einzig wahren Schriftstellerin, deren Name wie eine eigene Welt klang, in der nur Kinder lebten: Astrid Lindgren. Wenn ich krank wurde, gab mir mein Vater Medizin nach Karlssons Art. Er zerbröselte die Tablette zusammen mit Keks- und Schokoladenstreuseln und führte den Löffel dann vorsichtig an meinen Mund, Geborgenheit ohne Worte.

Lena Gorelik ist Schriftstellerin. Zuletzt erschien 2017 ihr Roman Mehr Schwarz als Lila

Später, nachdem meine Familie diese Heimat gegen ein neues, ein hoffnungsvolleres Land eingetauscht hatte und den sozialistischen Klotz gegen eine Holzbaracke innerhalb eines umzäunten schwäbischen Asylbewerberheims, lag ich zwischen der Baracke und dem Stacheldrahtzaun im Gras und versuchte, die neue Sprache zu lernen. Ich lernte ohne System, dafür mit Pippi Langstrumpf. Ein Buch, das ich in meiner Muttersprache auswendig konnte, jedes Wort, jeden Satz, ich hangelte mich an Pippis Abenteuern entlang ins Deutsche hinein: feine Dame, multiplizieren, Polizisten.

Mit der deutschen Sprache wurde es einfacher, später wurde sie die meine, das Lesen blieb, das Aufsaugen von Wörtern, Sätzen, Geschichten und Welten. Wenn ich krank war, versprach – neben Karlsson – noch ein anderes Buch Besserung: Ferien auf Saltkrokan. Die ersten Sätze, der Moment, in dem sich die Fähre im Regen der Insel nähert: Auf dieser Fähre konnte ich jedes Kranksein vergessen.

Je mehr ich las, desto mehr festigte sich ein Glaube, den ich manchmal, wegen seiner Naivität, lieber für mich behielt: dass sie, Astrid Lindgren, tatsächlich die einzig wahre Schriftstellerin war. Sie beschrieb das Leben, jedes einzelne Gefühl, und so schrieb sie mich in ihre Romane mit hinein, obwohl ich Schweden nie gesehen hatte.

Kurz bevor Astrid Lindgren starb, da hatte ich gerade das Studium begonnen, schrieb ich ihr einen Brief, den ich schon Jahre in mir trug. Er war unerträglich pathetisch, die Bedeutung ihrer Figuren für mich, das Gefühl von Kindheit, das immer noch anhielt, und dass ich ihr Land gern sehen würde, so, wie sie es sah.

Seitdem sind Jahre vergangen, und auch meine Söhne wachsen mit Astrid Lindgren heran. Sie bringen aus dem Kindergarten und der Schule aber auch Lego-Merchandising-Wunschlisten mit und Tipps für Handyspiele, und ich muss mich daran erinnern, dass das ihr Jetzt ist. Ich versuche, sie nicht in ein Astrid-Lindgren-Buch hineinzuwünschen. Aber ich buche uns eine Reise nach Schweden, um diesen Duft nach Sommer und Abenteuer zu finden, den ich aus Büchern und Erinnerungen kenne und der die Kinder süchtig machen soll, noch bevor sie alt genug sind, um tatsächlich Handys und Computer zu bekommen. Eine Reise, die mit Vorfreude beginnt, aber auch mit Sorge: Was, wenn nichts ist, wie ich es mir vorstelle? Was, wenn ich dort dieses Gefühl nicht finde, das ich so schwer in Worte fassen kann: wenn nackte Kinderfüße im Sommer den Morgentau berühren und die Ahnung aufkommt, dass dieser Tag ein ganzes Leben erfüllen kann?

Als wir in Malmö ankommen, regnet es. Der Zug, der uns in die Region Småland bringt, wo Astrid Lindgren aufwuchs, taucht in Wälder ein und fährt ganz nah an Seen und Flüssen entlang. Wir sehen Stromschnellen und stille Teiche mit einzelnen Bootsstegen, dazu rote und gelbe Häuser, scheinbar willkürlich in die Landschaft gesetzt. Småland heißt "kleines Land". Es klingt nach Ikea, bevor es nach Schweden klingt.

Im Buch Die Kinder von Bullerbü, das in Småland spielt, passiert einfach gar nichts – was vielleicht genau der Grund ist, warum Kinder es so lieben. Darin wird ihr Leben erzählt: Kinder spielen, sie streiten, sie lachen, sie erfinden ein Spiel und dann noch eines hinterher. Manchmal tun sie sich kurz weh, und dann gibt es Milch oder Kuchen. Sie probieren, erwachsen zu sein, spielen Landstreicher, Mütter und Polizisten, aber sie scheitern noch nicht an der Langeweile des erwachsenen Lebens. Bullerbü ist, was Astrid Lindgren über ihre eigene Kindheit schrieb: "Wir spielten und spielten und spielten, ein Wunder, dass wir uns nicht totspielten."