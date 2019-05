Geschichten der Deutschen gibt es zuhauf. Geschichten der Migration auch. Aber noch nie hat es eine Geschichte der Migration gegeben, die zeigt, wie die vielen Einwanderungsschübe im Laufe der Jahrhunderte das nationale Selbstverständnis der Deutschen verändert haben. Diese Lücke schließt nun der Historiker Jan Plamper mit seinem Buch Das neue Wir. Warum Migration dazugehört. Eine andere Geschichte der Deutschen. Man muss es gleich vorweg sagen: Plamper tritt hier nicht nur als Geschichtsschreiber auf, sondern auch als Mahner, der daran erinnert, wie eng die Migration mit der Entstehung des deutschen Nationalbewusstseins verwoben ist – und warum wir gut daran tun, den Willen zur Völkerwanderung als Impuls für eine gesunde und sich frei entwickelnde Zivilisation zu verstehen.

Plamper, heute Professor für Geschichte am Goldsmiths College in London, beginnt seine Studie nicht mit den Migrationsbewegungen nach Deutschland, sondern umgekehrt: mit den zahlreichen historischen Zäsuren, in denen es die Deutschen waren, die ihr Glück in der Ferne suchten. Ob nun die Immigration in die USA oder die ersten Landbesetzungen von deutschen Siedlern in Australien um 1800: Der Autor macht verständlich, dass in prekären Zeiten ausgerechnet die kulturell entwickelten Dichterseelen fürs persönliche Glück horrende Risiken eingegangen sind, um eine neue, bessere Heimat fernab der deutschen Grenzen zu finden. Der Historiker verweist auf die Wanderlust, die für den deutschen Fortschrittsgeist so konstitutiv gewesen sei wie der Wille zur technologischen Präzision: "In der Mitte des 19. Jahrhunderts, als man gerne in Kategorien von 'Blut', 'Nationalcharakter' und 'Wesen' dachte, führte der 1849 gegründete Berliner Verein zur Centralisation Deutscher Auswanderung und Kolonisation die Migration zurück auf die 'im Charakter des Deutschen beruhende Leichtigkeit, sein Vaterland aufzugeben und sich anderen Nationalitäten unterzuordnen, verbunden mit dem ihm innewohnenden Wandertriebe'." Der Deutsche, so die Quintessenz, war lange Zeit ein "homo migrans".

Diese Einführung ist natürlich nur ein argumentativer Vorschuss, um die Migration nach Deutschland, vor allem jene nach dem Zweiten Weltkrieg, als konstituierendes Element der Bundesrepublik und den daraus resultierenden Erfolg verständlich zu machen. Die Studie ist eine minutiöse Aufarbeitung der Einwanderungsschübe und der Art, wie sie von Zeitgenossen interpretiert wurden. Zugleich will Plampers Studie verständlich machen, warum sich Deutschland heute als Einwanderungsland begreifen muss und dabei keine bedingungslose Integration im Sinne einer Leitkultur propagieren darf. Stattdessen will Plamper Deutschland als "Salatschüssel" verstanden wissen, also als ein Staatenwesen, in dem die Akzeptanz der Vielfalt die Basis für jedes gesellschaftliche Miteinander ist.

Besonders interessant ist die Nachzeichnung der Entwicklungen in den Neunzigerjahren. Kurz vor dem Fall der Mauer zeigte sich Deutschland offen und tolerant für politisch Verfolgte, vor allem für Polen, Tschechen und Bürger aus der Sowjetunion, die unter der Regierung Kohl freudig empfangen wurden. Die große Wende geschah kurz nach 1992, als sich die Öffnung der Grenzen nach Osteuropa vollzog, Jugoslawien zusammenbrach und das erhöhte Flüchtlingsaufkommen von der deutschen Politik als Gefahr wahrgenommen wurde – mit der bitteren Konsequenz, dass die Bundesregierung die Asylgesetze verschärfte und die Verantwortung für die Einwanderung an die Außengrenzen der Europäischen Union verlagerte. Die europäische Überforderung bei der Flüchtlingskrise von 2015 habe, so Plamper, mit dieser Fehlentscheidung zu tun.

Plamper macht keinen Hehl daraus, dass er jegliche Abschottung für inhuman hält. Er fordert ein Menschenrecht auf Freizügigkeit und ist optimistisch, dass es auch so kommen wird. "Eines Tages werden nationale Grenzen wie ein Überbleibsel aus einer untergegangenen Epoche wirken, so wie die Sklaverei oder der Ausschluss der Frauen von allgemeinen Wahlen." Das Buch ist getrieben von den Gedanken, Migrationsoffenheit als große zivilisatorische Leistung zu präsentieren, gerade mit Blick auf die Ereignisse aus dem Jahr 2015. Manchmal überhebt sich der Historiker dabei und verwischt die Grenzen zwischen wissenschaftlicher Aufarbeitung und journalistischer Agitation. Nichtsdestotrotz sind seine Argumente einleuchtend und getragen von fundierten Beispielen – wie etwa dem Verweis, dass die Migration der Türken in den Sechzigerjahren das deutsche Wirtschaftswunder ermöglichte, und dem Beispiel, dass die arabischen Geflüchteten von heute ein wichtiger Baustein sind, um den Fachkräftemangel im Dienstleistungssektor zu beheben. Das sind zwar alles keine neuen Argumente, aber in der Gesamtschau entkräften sie den populistischen Ruf nach absoluter Abschottung.

Problematisch ist Plampers Buch eher dort, wo er aus gutem Willen die Augen vor den Problemen verschließt. Es scheint fast so zu sein, als würde Plamper die Integrationsfähigkeit der Bundesrepublik allein von den Weichenstellungen der Bundesregierung abhängig machen oder der Einstellung der deutschen Bürger. Der Historiker entkräftet zwar die hanebüchensten Thesen von Sarrazin und die dümmsten Einwände der AfD, doch zugleich lässt er wenig Spielraum, um die Fallstricke Deutschlands auf dem Weg zum Multikulturalismus aufzuzeigen, einem Land, das immer noch stark geprägt ist von christlichen Vorstellungen oder säkularen Moderne-Utopien. Diese Wesensmerkmale sind auch der Grund, warum Deutschland nicht so leicht mit den USA verglichen werden kann.

Bei aller Freude über Plampers Leistung: Hätte er in seiner Studie ein wenig mehr Platz für die Risiken und Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft gelassen, wäre seine Analyse noch ausgewogener geworden und noch zugänglicher für all jene, die noch nicht überzeugt sind von der beflügelnden Kraft der Migration.

Jan Plamper: Das neue Wir. Warum Migration dazugehört: Eine andere Geschichte der Deutschen; S. Fischer, Frankfurt am Main 2019; 400 S., 20,– €, als E-Book 16,99 €