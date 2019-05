Ach, Europa nannte Hans Magnus Enzensberger sein Buch aus dem Jahre 1987. Gerechtfertigt war das Lamento im Rückblick nicht. Seitdem hat die EG/EU 16 neue Mitglieder dazugewonnen. Ein dichtes Netz von Institutionen bindet Europa von Portugal bis Polen. Es hat ein Parlament, eine Regierung (die Kommission), ein höchstes Gericht (EuGH) und eine Zentralbank für die Euro-Zone.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Fast vergessen ist die EU als Modernisierungsmotor. Brüssel hat geschafft, was den Hauptstädten nicht gelungen wäre: die Befreiung geschützter Märkte, die den Wettbewerb schürt und Preise senkt, etwa im Telekom-Sektor, wo ein Gespräch einst 20 Pfennig kostete und heute nichts. In Schengenland sind die Grenzen gefallen; überall herrscht Niederlassungsfreiheit. Übrigens hat sich die Kommission auch selbst "dereguliert". Die berüchtigte Gurkenkrümmungsverordnung gibt es seit zehn Jahren nicht mehr.

Für den EU-Wähler, der am Sonntag zu den Urnen geht, mag das alles schon eingepreist sein; wer nach Kriegsende von dem wundersamen Aufstieg fabuliert hätte, wäre in der Psychiatrie gelandet. Trotzdem lohnt es sich, Ach, Europa wieder in die Hand zu nehmen. Es steht nicht gut um Europa; der Weg zu einer "immer engeren Union" ist heute zerklüfteter denn je.

Die deutsch-französische "Ehe" ist zerrüttet. Allzu ungeniert verfolgt Emmanuel Macron eine Politik, die Berlin nicht goutieren kann. Er will einen EU-Finanzminister, einen Rat, der die Wirtschaftspolitik beaufsichtigt, und ein gemeinsames Euro-Zonen-Budget. Übersetzt: Er will eine Hand in der deutschen Kasse haben, das "Diktat" der Ausgabendisziplin und marktwirtschaftlicher Reformen brechen. Stattdessen sollen Frankreich und die anderen schuldenfinanzierte Sozial- und Wachstumspolitik betreiben können, um ihre Wahlvölker ruhigzustellen.

Noch nie war die ideologische Spaltung Europas so tief. Im Osten regieren autoritäre Nationalisten. In Italien herrscht eine bizarre Koalition von linken und rechten Populisten. London ("take back control") will einfach nur raus, koste es, was es wolle. Wie ein solcher Haufen die "engere Union" voranbringen könnte, wissen auch die Götter nicht.

Auf der Weltbühne spielt die EU eine Statistenrolle, obwohl ihr BIP knapp hinter dem amerikanischen und weit vor dem chinesischen liegt. Um ins Zentrum vorzustoßen, braucht die EU Führung, auf die sich die 27 nicht einigen werden, weil die Macht nach wie vor in den Hauptstädten residiert. Doch lässt sich Weltpolitik nicht im Arbeitskreis gestalten. Wer bei den Großen mitspielen will, braucht ein gesamteuropäisches Militärinstrument. Es ist freilich nicht vorstellbar, dass eine EU-Nation aufgrund eines Mehrheitsentscheids in den Krieg ziehen würde; schon gar nicht die deutsche "Friedensmacht" mit ihrer Parlamentsarmee.

Ach, Europa? Lassen wir das Pathos, das in diesen Wahlkampftagen heftig bemüht wird, und blicken auf die Leistung seit 1952, als es ganz bescheiden mit der Montanunion begann. Dass wir ohne Pass quer durch Europa reisen und mit einer Währung bezahlen können, war seinerzeit unvorstellbar. Einen kühnen Entwurf wie die US-Verfassung (vollendet in nur drei Monaten) wird dieses Europa nicht schaffen. Vergleichen wir deshalb die EU mit einem Korallenriff. Es folgt keinem Design. Ein Arm bricht ab, ein neuer entsteht. Wenn es nicht mutwillig zerstört wird, hört es nicht auf zu wachsen.