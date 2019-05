Das Berliner Fitnessstudio, über das einer, der es wissen muss, sagte, dass dort wirklich alle trainieren, hat rund um die Uhr geöffnet, und man kann ab 25 Euro im Monat Mitglied werden. Es läuft hart ballernde Rap-Musik, und die Inneneinrichtung ist ein eklektizistisches Superchaos (verkumpelt-wohnzimmerhafte Sofas, unverputzte Wände, verbeulte Spinde, Kronleuchter et cetera), das den Betreibern zufolge ein "kosmopolitisches Lebensgefühl" vermitteln soll.

Und doch hat dieses Studio eine klar erkennbare Ordnung. Es besteht aus zwei Stockwerken: Unten stehen Geräte wie Crosstrainer, Laufbänder, Beinpressen. Unten geht es nicht nur darum, einen krassen Körper zu bekommen, sondern auch um Ausdauer und Dinge, die Physiotherapeuten sinnvoll finden. Unten trainieren Frauen und Männer verschiedenen Alters. Man sieht einige Schwarze und Asiaten, man hört Expats und Austauschstudenten Französisch, Italienisch oder Schwedisch sprechen.

Und dann gibt es da unten natürlich noch diese Gruppe von Menschen, die aussehen, wie man deutschen Menschen nachsagt, typischerweise auszusehen. Jene Menschen haben zumindest in Deutschland eigentlich keine besonderen Merkmale, denn da sehen ja die meisten aus wie sie. Im Fitnessstudio konstituieren sie sich vor allem dadurch als Gruppe, dass sie anders aussehen als Menschen, die aussehen, wie man sagt, dass Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund typischerweise aussehen, und das klingt superkompliziert, funktioniert aber praktisch und, wenn man dafür keine angemessene Sprache zu finden versucht, im Kopf blitzschnell: Die eine Gruppe (die, die man oben fast ausschließlich trifft) hat schwarze Haare, und die andere Gruppe (die, die unten sind) nicht. Außerdem verbindet die oben mitunter eine Sprache, sichtbar große Muskeln und ihr Bodybuilder-Profi-Habitus. Die beiden Gruppen sprechen eher wenig miteinander.

Das Geschlechterverhältnis betreffend – unten ausgewogen, oben eben überwiegend Männer – fällt auf, dass es unten einen rosa/lila/pink gehaltenen kleinen Raum mit einer Tür gibt, an dessen Wand vier Buchstaben angebracht sind: GIRL. Der ist aber nur so mittel besucht. Nicht weit entfernt davon sind die Fitnessfahrräder, auf einem sitzt an diesem Vormittag eine ältere Dame, die mal deine Lehrerin gewesen sein könnte und die beim Training Zeruya-Shalev-Romane liest. Die Musik ist laut (All the Stars von Kendrick Lamar und SZA), der Beat lässt die grauen Haare der älteren Dame erzittern, aber sie radelt tapfer weiter.

Neben den Fahrrädern, auf denen man nirgendwohin fährt, stehen Rudergeräte, wie man sie aus der Netflix-Serie House of Cards kennt (Kevin Spacey setzte sich da immer drauf, als er noch mitspielen durfte, und ruderte besonders ehrgeizig, wenn es Ärger im Weißen Haus gab). Zwei Teenager-Mädchen rudern ein bisschen nebeneinander her, müssen dann aber doch Pause machen, um sich Dinge auf dem iPhone zu zeigen. "Boah, ey, LOL", sagt die eine, "sie will Deutsch-Leistungskurs machen und kann nicht mal Nagelmodellage richtig schreiben." Die Trainingskleidung der beiden hat die gleichen Farben wie der Fitnessraum für Frauen und besteht aus einem Bustier und schwarzen Leggings, die Nike-Schuhe sind pink. Angeklebte Wimpern, gemachte Fingernägel mit einem Glitzer-Schwerpunkt, auf einer der beiden ebenfalls glitzernden iPhone-Hüllen steht: "Put on some lipstick and pull yourself together".

Eine junge Frau (Dreads, verwaschenes graues T-Shirt, Jutebeutel mit dem Aufdruck einer Universitätsbibliothek) kommt hinzu und nimmt ebenfalls eines der Rudergeräte in Betrieb. Vorher platziert sie eine grüne Tupperdose mit Nüssen und eine Trinknachfüllflasche in Reichweite. Sie beginnt zu rudern und sieht nach vorne auf einen Fernseher, weil auf dem unteren Stockwerk in Sichtweite eines jeden Geräts Fernseher angebracht sind, es gibt also insgesamt richtig viele Fernseher. Man rudert, radelt, rennt, steigt Treppen, und dabei guckt man einen Fernseher an, der Motivationsfilme zeigt, nämlich Rennradfahrer, die durch Berglandschaften fahren, oder Klippenspringer oder Snowboarder. Schöne, energische Körper, die sich freudestrahlend in schönen Naturlandschaften verausgaben, und man hat dann eigentlich keine Wahl, man sieht die Batterien von Fitnessgeräten, auf denen nebeneinander schweigend Menschen sitzen und die immer gleichen Bewegungen ausführen, während sie mit ausdruckslosen Gesichtern Filme gucken, die ihnen zeigen, was für Wahnsinnsmenschen sie sein könnten, wenn sie nur regelmäßig trainierten.

Man kann also, auf einem Trainingsgerät sitzend und diese komplett autistische, ja dystopische Fitnessperformance vor Augen, nicht anders, als sich zu fragen, wer einen hier gerade eigentlich konkret verarscht, aber das zieht man als kosmopolitischer Kopf natürlich nicht lange durch, diesen zivilisationskritischen Ansatz, denn man weiß ja, dass Berlin weder Berge noch Klippen hat, von denen man runterspringen könnte, außerdem kostet so ein Echt-Natur-Erlebnis Zeit, Zeit, die man als Kosmopolit einfach nicht hat, und wenn man ehrlich ist, ist diese frische Luft doch auch eine ziemliche Nervensäge und Künstlichkeit eigentlich ganz geil.