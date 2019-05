Es ist eine kolossale Erfolgsgeschichte, geschrieben auf deutschen Autobahnen. Im Jahr 2013 wurde das Personenbeförderungsgesetz liberalisiert. Bis dahin konnten Linienfernbusse in Deutschland – zum Schutz der Bahn – nur auf ausgewählten Strecken verkehren. Seit der Liberalisierung dürfen private Busunternehmen Linienverkehre quer durch Deutschland anbieten. Das Start-up Flixbus richtete daraufhin vier Strecken in Süddeutschland ein. Sechs Jahre später dominieren die grün lackierten Fahrzeuge die deutschen Autobahnen. Ziele in 28 Ländern werden nach Angaben des Unternehmens mittlerweile angesteuert, im Jahr 2017 seien schon rund 40 Millionen Fahrgäste europaweit zugestiegen. Der Marktanteil von Flixbus in Deutschland lag Ende 2018 bei 95 Prozent. Anders gesagt: Wer den Fernbus nimmt, nimmt meistens den Flixbus. Die Gründer haben einen neuen Beförderungsmarkt groß gemacht.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden