An der Tür einer Bar sei der Saxofonist Steve Lacy einst gefragt worden, ob er den Unterschied zwischen Komposition und Improvisation in 15 Sekunden erklären könne. Lacy habe sofort losgerasselt: "Der-Unterschied-zwischen-Komposition-und-Improvisation-in-15-Sekunden-ist-wenn-man-eine-15-sekündige-Komposition-zu-schreiben-hat-kann-man-sich-dafür-so-viel-Zeit-nehmen-wie-man-möchte-und-wenn-man-eine-15-sekündige-Improvisation-spielen-soll-hat-man-dafür-15-Sekunden." Geschafft!

Fred Frith erzählt die Stakkato-Anekdote bei einer öffentlichen Probe in der Hamburger Hochschule für Musik vor einem glucksenden Publikum. Der britische Gitarrist soll einer Gruppe von jungen Talenten Feinheiten der Improvisation nahebringen. Aber wie etwas unterrichten, das nicht mit Zugriff und Perfektion zu tun hat, sondern mit Loslassen und Verstandausschalten?

Sein Bruder sei Neurowissenschaftler, anekdoziert Frith, und habe ihm die Hirnströme gemessen, 100 Elektroden am Schädel. "Spiele ich nicht, dreht mein Gehirn fast durch. Spiele ich Musik vom Blatt, ist die Aktivität beachtlich. Improvisiere ich, ist Ruhe im Frontallappen. Da geschieht gar nichts, weil man es nicht braucht." Da heiße es: sich dem Lauf der Dinge anvertrauen.

Als Fünfjähriger hatte er unter dem Klavier gesessen und den Vater Debussy spielen hören; später lernte er Geige und Klavier. Als 19-jähriger Gitarrist gründete er 1968 Henry Cow, jene britische Art-Rock-Band, die mit einem Fagott und superkomplexen Stücken in der Avantgarde den Ton angab. Jetzt ist er 70 und ein gefragter Lehrer.

Frith hat zwei Stunden mit den Eleven der Hochschule. SPIIC nennt sich das Ensemble: Studio für polystilistische Improvisation und interdisziplinären Crossover – sehr ambitioniert. Es gibt zwei Saxofone, Geige, Akkordeon, Klavier, Kontrabass, Schlagzeug und eine Sängerin. Also los! Der Akkordeonist legt eine Tonspur aus; die Pianistin steigt ein, steuert einzelne Noten bei, dann Akkorde; die Saxofonistin findet eine Melodie. Die anderen kommen hinzu. Das klingt recht aufgeräumt, und nach ein paar Minuten ergibt sich ein plausibler Schluss.

Applaus! Das musikaffine Publikum richtet den Blick erwartungsfroh auf Frith. Ihm sei aufgefallen, sagt er, dass sich die Improvisation nur auf Linien stütze, die ein- und ausgeblendet würden. "Niemand von euch hat etwas getan, was ich ein Ereignis nennen würde." Frith spricht von einem Schlag! einem Schrei! einem Klatschen!

Er lässt sie nun nach einer Regel spielen: Jeder möge nur Impulse einschießen, keine Linien ziehen. Sofort klingt alles wild und zerklüftet. Bei der Übung geht es ihm darum, den Sinn für die Mittel zu schärfen, das Spielen zu erweitern, zu öffnen.

Frith lebt in Oakland, Kalifornien, wo er bis zu seiner Emeritierung Professor für Improvisation am Mills College war. In Basel hat er einen zweiten Lehrauftrag, einen dritten in Valdivia, Chile. Seit dem legendären Musikfilm Step Across the Border von 1990 kennt man ihn auf der ganzen Welt.