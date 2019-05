Härter als valyrischer Stahl fällt das Urteil aus: So einen Schluss hat Game of Thrones nicht verdient, schreiben die Kritiker, so einen Schluss hat überhaupt keine Fernsehserie verdient, sagen die Fans. Im Internet jammern und flehen die Zuschauer, über eine Million von ihnen fordern in einer Petition: Die letzte Staffel der HBO-Produktion soll noch einmal neu gedreht werden! Das Fantasy-Kunstwerk Game of Thrones fand am Sonntag ein Ende – und dieses Ende schmerzt, so viel steht fest. Bloß: Was genau tut so weh?

Wer noch gar nicht wissen will, wie der Kampf um Königsthron und Überleben auf dem mittelalterlichen Kontinent Westeros endet, der lese jetzt besser nicht weiter. Wer hingegen acht Jahre lang, Folge für Folge, über 70 Stunden hinweg das Schicksal der Adelsfamilien Stark und Lannister, der Höflinge und Barbaren, der Krüppel und Bastarde verfolgt hat, war vorgewarnt. Und wer die Vorlage der Serie, George R. R. Martins Buchreihe Das Lied von Eis und Feuer, gelesen hatte, war es erst recht.

Wie Walter Benjamins Engel der Geschichte mussten wir Zuschauer hilflos zusehen, als Martin und die TV-Autoren "unablässig Trümmer auf Trümmer" aufhäuften und uns vor die Füße schleuderten. Figuren wurden, sobald sie einem ans Herz gewachsen waren, aus der Erzählung gerissen, geköpft, gefoltert, kastriert, gekreuzigt, verbrannt. Das "Zerschlagene zusammenfügen" konnte niemand, denn anders als noch bei Martins Vorbild Tolkien wartete keine Entscheidungsschlacht, in der die Mächte des Lichts gegen die Mächte der Finsternis siegten. Bis zum bitteren Ende bekriegte hier jeder jeden, und was an Magie oder Weissagung über die alltägliche Brutalität hinausreichte, wurde alsbald wieder in Blut, Schweiß und Pferdescheiße ertränkt.

Erzählt man Game of Thrones nun vom Ende her, dann wird die Serie zur Geschichte der Thronfolgerin im Exil, Daenerys aus dem Haus Targaryen, gespielt von der heute 32-jährigen Emilia Clarke. Daenerys war in diesem Märchen Luke Skywalker, Prinzessin Leia und Darth Vader in einem. Auf ihrem Weg in die alte Heimat wanderte sie schutzlos durch Wüsten, befreite Unterdrückte aus ihrer Knechtschaft und wurde zur Erlöserfigur. Sie wollte nicht nur wiederhaben, was man ihrer Familie angeblich geraubt hatte, sie entwickelte auf ihrer Reise auch einen Sinn für Gerechtigkeit. Was für Benjamin der Sturm war, der vom Paradies her weht, war für Daenerys das Rad der Geschichte, das sich in ihrer feudalen Welt beständig drehte: Oben war mal dieser noble Herr, mal jener, während unten die Schwachen zermahlen wurden. Ihr Traum sei nicht, dieses Rad anzuhalten und für immer oben zu thronen, verkündete Daenerys, nein: "Ich will es zerbrechen." Klarer konnte eine Figur ihren geschichtsphilosophischen Anspruch nicht formulieren, den man spätestens von diesem Moment an auch der Serie unterstellen musste. Und brutaler konnte die Hoffnung auf eine solche Zukunft, die mehr wäre als nur das ewige Drehen am Rad der traurigen Gegenwart, nicht zerschlagen werden als am vergangenen Sonntag. Zukunft, ließ Game of Thrones uns in seiner allerletzten Folge ausrichten, ist nicht vorgesehen. Wer wagt, sich eine auszumalen, der wird, im besten Fall, verlacht: Ob man dann auch die Hunde abstimmen lassen solle, höhnen die Fürsten von Westeros, als einer aus ihren Reihen andeutet, dass die Herrschaft über alle doch auch von allen gemeinsam ausgeübt werden sollte. Daenerys aber ereilte für ihren Hochmut die schlimmste Strafe: Aus ihrer Erlöserfantasie wurde Wahnvorstellung, aus ihrer Menschenliebe Brutalität. Schließlich überzog sie in einer der grausamsten Szenen dieser grausamen Fernsehserie die Welt, die sie retten wollte, mit "Feuer und Blut", wie es die Inschrift ihres Familienwappens schon immer angedroht hatte.

Die Wendung, die ihrer Figur widerfuhr, kam zu rasant, sie war den Fernsehautoren handwerklich missglückt, wie so vieles auf der Zielgeraden. Aber daher rührt nicht der gemeinsame Schmerz, der sich jetzt im Netz Bahn bricht. Über so etwas könnte man ja einfach lachen, wie über die Plastikwasserflasche und den Starbucks-Kaffeebecher, die in einem Szenenbild zwischen Schwertern und Bärenfellen vergessen wurden. Was tatsächlich wehtut: wie Daenerys’ Sturz, allen Drehbuchmängeln zum Trotz, uns ganz unausweichlich erscheint. Die einzige Utopistin dieser Erzählung war eine gefährliche Irre: Dieses Ende ist schmerzhaft angemessen für eine Gegenwart, in der wir uns auch keine Zukunft mehr vorstellen können – jedenfalls keine, vor der wir uns nicht zu Tode fürchten. Der Verrat, den die TV-Autoren am Geist von George R. R. Martins Geschichte begingen, bestand nicht in der Schludrigkeit, mit der sie die Erlöserin Daenerys Targaryen abwickelten. Es waren jene Scheinreformen und kulturindustriellen Beschwichtigungen, die sie nach Daenerys’ Tod den Zuschauern noch als Happy End verramschen wollten: Die Könige sind ein bisschen weiser und gnädiger als vorher, die Helden wieder zu Hause. Nach acht Jahren so billig getröstet zu werden, das tut weh.

Noch tiefer aber schmerzt, dass es kaum mehr Gelegenheit geben wird, dieser Botschaft mit gleicher Kraft eine andere entgegenzusetzen. " The last show we watch together " hat ein Kritiker Game of Thrones genannt, die letzte Serie, die wir gemeinsam schauen. Das Rad hat sich seit 2011 weitergedreht: Das große lineare HBO-Sonntagsfernsehen wurde abgelöst von den fragmentierten kleinen Netflix-Angeboten auf Abruf. Es wird also bald eher Ausnahme als Regel sein, dass zwei gleichzeitig dasselbe Kulturprodukt konsumieren – und sie wenigstens miteinander über die Trümmer sprechen, die sich vor ihnen aufhäufen.