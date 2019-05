Wo ist eigentlich das Grundgesetz? Das Grundgesetz, dessen 70. Geburtstag die Bundesrepublik in dieser Woche feiert, mit ziemlichem Aufwand, in Berlin und Karlsruhe und überall im Lande.

Wo ist dieses Grundgesetz? Der Text steht im Netz, natürlich, in großen Büchern und kleinen Broschüren, in einem Magazin, das sich rasend gut verkauft. Und in ungezählten anderen Publikationen.

Aber wo ist die Urschrift? Das Originaldokument, das am 23. Mai 1949 in Bonn unterzeichnet wurde und einen Tag später in Kraft trat? Wo ist dieses Buch, das Fundament der deutschen Demokratie?

Selbst angesehene Verfassungsrechtler geraten ins Trudeln bei dieser Frage. Einer vermutet, der Bundespräsident verwahre das Original. Eine andere Juristin tippt auf den Stollen Barbara im Schwarzwald, unweit von Freiburg, den Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik. Oder liegt es im Bundesarchiv? Im Deutschen Historischen Museum in Berlin?

Das Grundgesetz liegt dort, wo es nach seiner inneren Logik hingehört. Die Verfassungsordnung, die es entwirft, hat ein klares Zentrum: den Bundestag. Von Bonn ist es beim Regierungsumzug in das Reichstagsgebäude gebracht worden. An den Ort, dessen Brand 1933 das Ende der ersten deutschen Demokratie symbolisierte.

In der West-Lobby des Reichstags ist immerhin ein Faksimile, ein detailgetreuer Nachdruck, in einer Glasvitrine ausgestellt. Die Urschrift aber liegt sorgsam verschlossen, zu besichtigen ist sie nicht. Aus "konservatorischen Gründen".

Anruf bei Wolfgang Zeh. Der Vater der Schriftstellerin Juli Zeh hat sein Berufsleben lang in der Verwaltung des Bundestages gearbeitet, zuletzt, bis 2006, sogar als Direktor, als höchster Beamter im Parlament. "Herr Professor Zeh, haben Sie je einen Blick auf das Original des Grundgesetzes werfen können? Haben sie es in Händen gehalten?"

Zeh lacht, es klingt fast ein wenig bedauernd: "Nein, ich kann leider nicht behaupten, das Original einmal berührt zu haben."

Die amerikanische Verfassung von 1789 wird in Washington ausgestellt, fast wie eine heilige Schrift, in der zentralen Rotunde des Nationalarchivs, einem Raum aus Marmor, Luft und Licht, hoch wie eine Kirche. Dort liegt die Originalurkunde unter Panzerglas, gleich neben der Unabhängigkeitserklärung. Schulklassen ziehen daran vorbei und lesen die berühmten ersten Worte: "We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union ..." Jeder Besucher kann etwas von der Verheißung dieses Versprechens spüren.

Und in Deutschland? Ist die Urschrift des Grundgesetzes weggesperrt, niemand bekommt sie zu sehen, sie wird nur alle paar Jahre hervorgeholt, bei der Vereidigung eines neuen Bundespräsidenten, einer neuen Kanzlerin. Der wichtigste Text der deutschen Demokratie ruht im Abseits, wohltemperiert, faktisch nicht existent. Auch das sagt etwas über das Verhältnis dieser Republik zu ihren Traditionen.

Dabei braucht auch eine Demokratie Symbole, Zeichen und Rituale. Die Verfassung auszustellen – das wäre eines der stärksten Symbole, die sich denken lassen, gerade jetzt.

Das Original-Grundgesetz der Bundesrepublik © Sylvia Bohn/Deutscher Bundestag

Das könnte ganz kühl geschehen, ohne allen Marmorprotz, in einem schlichten Ausstellungssaal des Reichstags zum Beispiel. Auch das Original des Grundgesetzes ist ja nüchtern wie die Entstehungszeit kurz nach dem Krieg. Kein Lederungetüm, bloß ein schmaler Band, kaum drei Zentimeter dick, der Einband aus Pergament, schwarze Schrift, rote Überschriften, auf Bütten gedruckt. Und am Ende, nach dem Verfassungstext, die Unterschriften aller Männer und der vier Frauen, die das Grundgesetz vor siebzig Jahren in Bonn geschrieben haben.

Aber auch dieses schlichte Werk hat eine Aura. Auch dieser Text hat Sätze, die beim Leser etwas auslösen – und beim Betrachter erst recht, allen voran das fast legendäre "Die Würde des Menschen ist unantastbar".

Es gibt nicht viel in diesem Land, das so unumstritten ist wie das Grundgesetz. Es ist das, worauf sich alle verständigen können. Es verbindet alle Bürgerinnen und Bürger. Es gehört allen. Und deshalb gehört es in die Öffentlichkeit, heraus aus den Gewölben des Reichstags, vor aller Augen. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk kann sich die Republik nicht machen.