Am Ende des Abends wird Murtadha al-Mussawi, ein Milizionär in den Diensten des Iran, Medaillen zeigen, die die amerikanische Armee ihm überreicht hat. Jetzt aber bricht er erst einmal das Fasten.

Bagdad an einem Freitagabend im Ramadan. Der Tisch im Haus der Al-Mussawis ist so voll gedeckt, dass kein Wasserglas mehr darauf Platz hat. Al-Mussawi, 40, trägt eine braune Dschallabija, ein langes Männergewand, bequem wie ein Hausmantel. Haar und Bart hat er kurz rasiert, und wenn er lächelt, sieht er deutlich jünger aus, als er ist. Während Al-Mussawi mit den Gästen spricht, bleiben seine Frau und die Kinder im Nebenzimmer. Dies ist ein konservativer Haushalt.

Murtadha al-Mussawi kämpft für die Badr-Organisation, eine der mächtigsten schiitischen Milizen im Irak. Ihre Waffen und wichtigsten Befehle erhält die Miliz aus dem Iran. Dadurch steht die Miliz, steht der Kämpfer Al-Mussawi, an vorderster Front im derzeit wohl gefährlichsten Konflikt der Weltpolitik.

Die US-Regierung will die Macht des Iran im Nahen Osten brechen. Die wiederum beruht vor allem auf den Milizen, die Teheran seit Jahren in verschiedenen Ländern der Region unterstützt. Organisationen wie Badr im Irak oder Hisbollah im Libanon sind inzwischen so mächtig, dass sie die Geschicke dieser Länder steuern, sie werden immer mehr zum Staat im Staat. Eine Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran könnte durch einen Stellvertreterkrieg im Irak ausgelöst werden. Auf der einen Seite die US-Armee, auf der anderen die iranisch gesteuerten Milizen.

Irankonflikt Milizionär des Iran Teile der irakischen Hauptstadt Bagdad sind voller junger Männer, die an Abzeichen als Kämpfer zu erkennen sind. Mit der Presse zu sprechen ist ihnen verboten, die Angst vor ausländischen Spionen ist groß. Finanziert werden manche Milizen vom Nachbarstaat Iran. Die Autorin lernte Murthada al-Mussawi durch einen Bekannten kennen und durfte schließlich ihn und seine Familie besuchen.

In den vergangenen Tagen hat der US-Präsident eine Kriegsflotte in den Persischen Golf verlegen und das Botschaftspersonal aus dem Irak abziehen lassen. Man habe Informationen, nach denen Iran-treue Milizen Anschläge auf Amerikaner im Irak planten, hieß es. Die iranische Regierung hat das dementiert. Doch Gewalt liegt in der Luft.

"Wir wollen keinen Krieg. Aber wenn er kommt, sind wir mittendrin", sagt Al-Mussawi.

Über Bagdad ist eben die Sonne untergegangen, doch es sind immer noch um die 40 Grad, die Luft ist schwer von Staub und Abgasen. Al-Mussawis Haus liegt am Ostufer des Tigris. Auf der anderen Seite des Flusses sind die Paläste auszumachen, die sich der Diktator Saddam Hussein einst bauen ließ. Dort liegt heute die sogenannte Grüne Zone, das Regierungsviertel, mit der Botschaft der USA. Diesseits stehen Reihenhäuser aus beigen Ziegeln, manche Fensterscheibe ist durch Pappe ersetzt. In der dunklen Gasse vor Al-Mussawis Wohnung dröhnen Dieselgeneratoren, die einzig verlässliche Stromversorgung in diesem Staat, der ständig am Abgrund steht. Die Reihenhäuser baute Saddam einst für seine Leibgardisten. Nun sind hier die Kämpfer der neuen Mächtigen zu Hause. Am Dieseltank vor Al-Mussawis Garage hat jemand in arabischen Lettern "Haschd al-Schabi" gemalt, "Volksmobilisierungseinheiten". Es ist die Dachorganisation von Iran-Treuen wie Badr. Die Haschd sind nicht nur besser bewaffnet als die staatliche Armee, ihre Funktionäre bilden inzwischen auch eine mächtige Fraktion im Parlament. Das Wort "Miliz" hören sie nicht gern.

Politiker, Milizenführer und Diplomaten in Bagdad haben diese Woche viele Stunden in Krisentreffen und am Telefon verbracht. Zitieren lassen wollen sie sich kaum. Niemand wolle die Lage weiter anheizen, heißt es.

Al-Mussawi sagt, er finde es vernünftig, dass seine Oberen sich mit Kommentaren zurückhielten. Er kann aber nichts Schlechtes daran finden, wenn Leute im Westen erfahren, wie er, ein Mann aus den unteren Rängen, die große Politik wahrnimmt. Er habe als Kämpfer genug geopfert, um selbst zu entscheiden, ob er mit der Presse spreche.