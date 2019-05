Der britische Autor Ian McEwan bearbeitet von jeher mit Fleiß und Könnerschaft die großen moralischen Fragen unserer Zeit, so wie sie sich seinen Helden aus der akademisch gebildeten britischen Mittelklasse darstellen. Durch seine Romane schleichen keine idiosynkratischen Außenseiter auf der Suche nach dem richtigen Wort für ihre exaltierten Empfindungen, sondern gehen sprachlich und seelisch solide ausgestattete höhere Angestellte auf denkbar nüchterne und fachkundige Weise ihren unglamourösen Pflichten nach. Man konnte in den vergangenen Jahren keinen der zahlreichen Romane von Ian McEwan lesen, ohne leichthändig und kompetent in den aktuellen Forschungsstand einer komplizierten Sachfrage des modernen Lebens eingeführt zu werden – Klimaforschung, Neurobiologie, Rechtsprechung, Kindeswohl, um nur einige der ausgewiesenen Fachgebiete des britischen Bestsellerautors zu nennen.

Nach annähernd zwanzig Romanen hat Ian McEwan eine unheimliche Perfektion in seinem Genre erreicht. Alles stimmt, die Materialverarbeitung, der Antrieb, die Beschleunigung, die Federung und der Bremsweg. Als Autokritiker wäre man völlig aus dem Häuschen. Als Literaturkritiker fehlte einem zuletzt bei diesem großen angelsächsischen Erzählhandwerker allerdings manchmal das "gewisse Etwas", das über das glänzende Funktionieren aller Einzelteile hinausginge. Es fehlte das wirklich Literarische.

In seinem neuen Buch ist das auch wieder so. Erneut hat Ian McEwan sich ein Großthema der Gegenwart vorgenommen, dieses Mal die künstliche Intelligenz und die Gefahr, die sie für das menschliche Zusammenleben bedeutet. Der 32-jährige Technikfreak Charly, der seinen Lebensunterhalt in seiner kleinen Londoner Wohnung mit privatem Aktien- und Devisenhandel verdient, kauft sich von einer Erbschaft einen täuschend lebensechten Androiden: Adam, 85 Kilo, freundlich, gut aussehend, entgegenkommend, serienmäßig ausgestattet mit dem Wortschatz eines Shakespeare und dem Zugriff auf sämtliche digitalen Datenbanken. Der ganze künstliche Mann – eine staunenswerte "Glanzleistung von Ingenieurskunst und Softwaredesign". Spezielle Ausstattungswünsche wie Charaktereigenschaften oder besondere Neigungen werden von Charly und seiner Freundin Miranda nachprogrammiert. Der gemeinsam konfigurierte Adam soll das Kind ihrer jungen Liebe sein.

Einen besonderen Pfiff bekommt diese moralphilosophische Versuchsanordnung durch Adams überraschende Liebe zu Miranda, die in einer gemeinsamen Liebesnacht gipfelt (die technischen Details, die das ermöglichen, überspringen wir, sie haben irgendetwas mit Wasserpumpen zu tun). Und durch die ungewöhnliche Rückverlegung des technisch avantgardistischen Geschehens in das Jahr 1982, das unserer Gegenwart weit voraus ist (es gibt beinahe nur noch selbstfahrende Autos). Überhaupt hat sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts im Roman in vielen Punkten anders zugetragen als in Wirklichkeit. Großbritannien hat den Falklandkrieg verloren, John Lennon und John F. Kennedy wurden nicht erschossen, der Labour-Politiker Tony Benn löst Margaret Thatcher als Premierminister ab und beschließt ganz ohne Referendum – Plebiszite seien nur etwas für das "Dritte Reich" und andere Diktaturen – den Austritt aus der EU. Mit dieser alternativen Geschichtsschreibung soll demonstriert werden, wie leicht es zu allen Zeiten anders kommen kann, als man denkt: "Die Gegenwart", heißt es, "ist ein unwahrscheinliches, unendlich fragiles Produkt."

Ein Füllhorn sorgfältig recherchierter Einzelheiten aus der Welt der Elektrotechnik und der Mikrobiologie (McEwan lässt unter anderem den 1954 verstorbenen Informatiker Alan Turing wiederauferstehen) erzeugen ein welthaltiges Erzählklima, in dem es ohne Fisimatenten und Verzögerungen im zweiten Gang unablässig geradeaus geht. Ohne irgendetwas nennenswert zu vertiefen und ohne sich je irgendwo länger aufzuhalten, fährt die Romanmaschine stur über die Abgründe der Liebe und die der britischen Inflationsrate in genau demselben professionellen Faktenhuber-Stil hinweg.

Der Lesesog, der sich auch in diesem Roman dennoch wieder einstellt, verdankt sich dem sorgfältigen Arrangement der aktuellen gesellschaftlichen Großthemen. Neben den ethischen Fragen, die sich aus dem Siegeszug der künstlichen Intelligenz ergeben, hat Ian McEwan sogar die moralischen Grauzonen der #MeToo-Debatte schon eingearbeitet: Miranda beschuldigt einen Nachbarn in ihrer Heimatstadt zu Unrecht, sie vergewaltigt zu haben, weil sie eine Schulfreundin rächen will, die sich umgebracht hat, nachdem sie von demselben Nachbarn tatsächlich vergewaltigt wurde, und das Verbrechen aus Scham nicht angezeigt hat. Miranda kommt mit ihrer erfundenen Anschuldigung vor Gericht durch. Der Vergewaltiger muss ins Gefängnis und büßt auf diese Weise indirekt seine Tat. Jeder versteht ihre Notlüge – nur das Ingenieurs-Meisterstück Adam nicht, der sich wie der wandelnde kantische Imperativ aufspielt und seine Herrin aus rigoros einprogrammierter Prinzipientreue auffliegen lässt. Das Taktieren, Notlügen und Kompromissesuchen, die Universalschmiermittel westlicher Lebenskunst, bleiben dem Spitzenprodukt technischer Rationalität verschlossen.

In der romanentscheidenden Frage, was der Mensch dem Computer noch voraushat, nachdem der ihn auf allen wichtigen Gebieten wie Ausdauer, Bildung, Datenverarbeitung, Börsenhandel, Störanfälligkeit und Körperkraft überflügelt hat, bleibt in diesem literarischen Planspiel nur die Fähigkeit, fünfe gerade sein zu lassen. Die irrationalen Widersprüche, mit denen Menschen sich durchs Leben wurschteln – "Millionen sterben an Krankheiten, die wir heilen können. Millionen leben in Armut, obwohl es genug für alle gibt. Wir zerstören unsere Biosphäre, obwohl wir wissen, dass sie unsere einzige Heimat ist" –, lassen die überlegene Maschinenintelligenz verzweifeln. Die Mehrzahl der Androiden aus Adams Produktionsserie zerstört sich lieber selbst, als weiterhin mit so viel schlecht programmierter Biomasse zusammenzuleben. Eine bittere Schlusspointe, an der Ethikseminare noch zu kauen haben werden.

Das Ende ist ein echter Cliffhanger. Charly und Miranda haben ihren strengen Adam empört demoliert und statt seiner ein Kind aus Fleisch und Blut adoptiert. Eine kurze Pause, das Glück im Winkel, bevor die Stürme des großen Welttheaters wieder unbarmherzig auf die Nachkommen des britischen Empire niedergehen – im nächsten Buch.

Ian McEwan: Maschinen wie ich

Roman; a. d. Engl. v. B. Robben; Diogenes, Zürich 2019; 416 S., 25,– €, als E-Book 21,99 €