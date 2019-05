Alles so schön alt hier! © Monja Gentschow für DIE ZEIT

Wer Ostdeutschland nur aus Witzen kennt, stellt es sich bestimmt vor wie den Zwickauer Hauptbahnhof: graubraune Fliesen, Türen mit gesplittertem Glas, selbst der Süßigkeiten-Automat ist deprimierend oft leer. Wenn Sie hier aussteigen und am einsamsten Imbiss der Welt vorbeilaufen, sind Sie gut eingestimmt auf weitere Ost-Klischees: Trabis und Nazis nämlich. Für beides ist Zwickau bekannt.

Das mit den Autos hat eine lange Geschichte. Hier gründete August Horch vor 110 Jahren das erste Audi-Werk, das heute ein Museum ist. Hier wurde der Trabant gebaut, und hier stehen heute die sächsischen VW-Werke. Doch in Zwickau fand auch das NSU-Trio Unterschlupf. Das firmierte in den Medien lange genug als "Zwickauer Terrorzelle", um der Stadt ein schlimmes Image zu bescheren. Aber wie das eben ist mit Klischees: Alles stimmt, alles ist falsch – Sie werden sehen.

Raus also aus der Fliesenhölle, los in Richtung Schwanenteich, bis Sie zur "Moccabar" kommen: In der prächtigen Bürgervilla trank tatsächlich zur DDR-Zeit die erlebnishungrige Jugend Kaffee. Heute ist sie ein Party- und Eventhaus. Es sagt viel über den Pragmatismus der Zwickauer, dass sie in diesem Neobarockbau mit Kuppeldach am Wochenende zu Cotton Eye Joe tanzen.

Wenn Sie jetzt durch die Georgenstraße streifen und dann in die Innere Plauensche Straße einbiegen, heben Sie unbedingt den Blick: Alles so schön alt hier! Weil Zwickau im Zweiten Weltkrieg recht heil blieb, ist die Innenstadt bis heute ein kopfsteingepflastertes Bummelanten-Idyll mit Klinkerbauten in Ocker oder Rostrot: unten Boutique, oben Spitzgiebel und Reliefdekor in Löwenkopfform.

Zeit, die innere Stube zu heizen. Gehen Sie in eine der kleinen Bäckereien in der Innenstadt. Vermutlich wird Sie die Verkäuferin mit einem "Gudn Dooch!" begrüßen, nicht überschwänglich, aber freundlich. Und vermutlich wird es dort Filterkaffee geben, Quarktorte oder "Speckfettkuchen", ein feines Beispiel für den Zwickau-typischen Komplettverzicht auf Marketing. Denn das Gebäck erinnert mit seiner Zuckerbreidecke zwar wirklich an Schweineschmalz im Glas, ist aber gefüllt mit süßsauren Stachelbeeren: Bitte sehr, ein Geschmackssouvenir, tröstlich wie ein Nachmittag bei Oma.

Spazieren Sie weiter durch die Einkaufsstraße, bis der Dom St. Marien vor Ihnen aufragt. Das höchste Gebäude Zwickaus, 87 Meter spätgotische Morbidität, wacht streng über die Stadt. Streifen Sie über den schattigen Domhof, vorbei an den ehemaligen Priesterhäusern, und biegen Sie ein auf den Hauptmarkt. Hier prahlen die Wahrzeichen der Stadt mit ihren Pastellfassaden: rechts das Geburtshaus des Komponisten Robert Schumann, des Zwickauer Augensterns. Mittendrin das Rathaus, nebenan das Gewandhaus – früher Zunfthaus der Tuchmacher, heute Heimat des Stadttheaters, gerade wegen Bauarbeiten verhüllt.

Die Vergangenheit wurde im Zentrum sehr engagiert überpinselt. Zwickau war mal eine Silberbergbaustadt im Schmutzkleid, "Ruß-Zwigge" sagte man im sächsischen Slang. Ab dem 19. Jahrhundert spuckten die Schlote eines Steinkohlewerks ihren Ruß über die Stadt. Jetzt sind die Fassaden sauber, aber die Straßen oft leer. Viele junge Leute verlassen Zwickau, was die, die bleiben, zu Verschworenen macht: Als soziale Netzwerke populär wurden, trotzte die kleine Lokalistenseite zwigge.de mehrere Jahre lang dem übermächtigen Konkurrenten Facebook.

Folgen Sie vom Hauptmarkt aus dem Alten Steinweg, und schauen Sie nach rechts: Vor Ihnen erhebt sich die Katharinenkirche. Hier predigte von 1520 bis 1521 der Reformator Thomas Müntzer, gesandt von seinem späteren Widersacher Luther. Heute guckt Müntzers Statue vor der Kirche auf die Rückseite eines Discounters. Das hätte dem großen Gleichmacher sicher gefallen.

Laufen Sie weiter Richtung Mulde, vorbei an Plattenbauten, und überqueren Sie die Paradiesbrücke. Linker Hand tut sich eine kleine Zwickauer Utopie vor Ihnen auf: die Kunstplantage. Auf einer Brache hat eine Gruppe Unordnungswilliger einen Gemeinschaftsgarten eröffnet, mit Installationen aus Gerümpel und Herzblut. Sprechen Sie mit den netten Leuten, die hier werkeln: Vielleicht kriegen Sie ja ein Bier. Oder Sie dürfen ein klitzekleines Werk an der Graffitiwand hinterlassen. Falls Sie nun immer noch an Trabis und Tristesse denken: Der letzte Trabant, der am 30. April 1991 in Zwickau vom Band rollte, war übrigens pink.