Vor mittlerweile 27 Jahren wurde die Schauspielerin Pamela Anderson als Rettungsschwimmerin in der Fernsehserie "Baywatch" berühmt (zu Höchstzeiten weltweit 1,1 Milliarden Zuschauer pro Folge). Bis heute hält sie den Playmate-Rekord: 14 Mal posierte sie hüllenlos auf dem "Playboy"-Cover, und das "Guinness Buch" führte sie vier Jahre lang als "meisterwähnte Frau im Internet". Vor zehn Jahren dann löste ein Paparazzi-Foto ein ganz neues Interesse an ihr aus. Zu sehen war sie, wie sie sich auf einem Holzsteg in Malibu sonnte und dabei das Buch "Unmarketable" der Kulturkritikerin Anne Elizabeth Moore las. Moore untersucht darin die Versuche großer Firmen, den Underground zu kommerzialisieren. Anderson, die viele bis dahin als Gesicht einer unkritischen Unterhaltungsindustrie sahen, las also das Buch einer feministischen Punkerin. Vor zwei Jahren hörte man dann, dass Anderson sich nicht mehr nur für die Rechte von Tieren einsetzt, sondern auch für den damals in der ecuadorianischen Botschaft in London festsitzenden WikiLeaks-Gründer Julian Assange, den sie regelmäßig besuchte. Seither häufen sich ihre politischen Interventionen: So kritisiert sie mit Rückgriff auf Herbert Marcuse Polizeigewalt in Frankreich, wo sie seit Jahren lebt, und ergreift Partei für Flüchtlinge und gegen Rechtspopulisten. Die ersten Anfragen für ein ZEIT-Interview versandeten vor Monaten noch im Nichts der PR-Agenturen, doch nun ergab sich plötzlich eine Möglichkeit für ein Interview via Textnachricht und Videotelefonie. Denn Pamela Anderson, mancher mag es kaum glauben, mischt im Europa-Wahlkampf mit. Auch in Deutschland ist sie auf den Plakaten einer neuen Partei zu sehen: DiEM25.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden