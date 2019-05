Der 1965 in Braunau geborene Sickinger studierte Jura und Politikwissenschaft in Innsbruck. Seit 1992 arbeitet er am Wiener Institut für Konfliktforschung und ist im Beirat von Transparency International. 1997 veröffentlichte er sein Buch Politikfinanzierung in Österreich. 2013 erschien das Buch Politisches Geld (beide im Czernin Verlag).