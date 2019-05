Der gebürtige Hamburger war von 2003 bis 2005 Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Als Bundesfinanzminister versicherte er in der Finanzkrise den Sparern, ihre Einlagen seien sicher. Als Kanzlerkandidat der SPD verlor er 2013 die Bundestagswahl und fing als Berater bei der ING-Bank an. Er ist Vorsitzender des Kuratoriums der Helmut-Schmidt-Stiftung.