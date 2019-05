Das "Wir" wird vereinnahmt. Alle sprechen davon, reklamieren es für sich, kommentieren seinen Untergang und beschwören seine Wiederauferstehung. Das "Wir" steht hinter parteiübergreifenden Appellen zum sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Was aber ist das "Wir"? Unsere Daten zeigen: Das "Wir" steht für die Familie und die Freunde, es ist ein eng umrissenes "Wir". Es äußert sich nicht in einem größeren Engagement für die Gesellschaft oder in mehr Interesse für Politik, es steht nicht für ein aktiv gelebtes, bürgerschaftliches "Wir".

