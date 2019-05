Vor wenigen Tagen gab der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, seinen jüdischen Mitbürgern einen heiklen Rat. Angesichts einer steigenden Zahl von antisemitischen Übergriffen – 90 Prozent davon mit rechtsextremem Hintergrund – sagte Klein, er könne es "Juden nicht empfehlen, überall in Deutschland eine Kippa zu tragen".

Felix Klein, Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung © Rene Bertrand/Bundesinnenministerium BMI/dpa

Der Rat war mit Sicherheit gut gemeint – aber leider völlig daneben. Klein wollte den Juden in Deutschland wohl sagen, dass man sich im Kanzleramt um sie sorgt, dass ihre Sicherheit und Bewegungsfreiheit höchsten Stellen ein Herzensanliegen ist.

Das internationale Echo war enorm – und verheerend. Von New York bis Tel Aviv wurde Kleins Ratschlag als Kapitulation vor dem Antisemitismus gelesen. Der israelische Staatspräsident Reuben Rivlin war nicht der Einzige, der darin das Eingeständnis sah, dass "Juden auf deutschem Boden nicht mehr sicher sind". Niemals, sagte Rivlin, "werden wir uns unterwerfen, niemals den Blick senken und niemals auf Antisemitismus mit Defätismus reagieren". Dies erwarte man auch von Verbündeten.

Damit war exakt das Gegenteil von dem erreicht, was Klein beabsichtigt hatte. Der Staat, den er ja gerade als wachsam und solidarisch präsentieren wollte, erschien resigniert und schwach.

Obendrein ist es einem Orthodoxen gar nicht möglich, Kleins Rat zu beherzigen

Dieses Missverständnis hat sich der Antisemitismus-Beauftragte selbst zuzuschreiben. Die Bekämpfung des Antisemitismus den Juden zu überantworten ist keine gute Idee. Dass ein Goi, ein Nichtjude, dem Juden rät, die Kippa besser zu Hause zu lassen, ist etwa so liebenswürdig wie der Rat an Frauen, doch besser auf den Minirock zu verzichten, wenn sie nicht eine Vergewaltigung riskieren wollen.

Obendrein ist es einem Orthodoxen gar nicht möglich, Kleins Rat zu beherzigen. Ein chassidischer Jude beispielsweise kann es sich nicht aussuchen, wie jüdisch er aussehen möchte. Wenn er keine Kippa trägt, hat er, in seiner Welt, ein göttliches Gesetz gebrochen. Möchte das Kanzleramt ihm sagen, dass es dann leider nichts wird mit dem Leben in Deutschland?

Der US-Botschafter Richard Grenell wiederum hat einen Rat zur Hand, den vor einiger Zeit auch Berliner Politiker bereits gegeben hatten: "Tragen Sie Ihre Kippa", twitterte er. "Tragen Sie die Kippa Ihres Freundes. Leihen Sie sich eine aus, und tragen Sie sie für unsere jüdischen Nachbarn." Hier wird die Kippa – ein persönliches, religiöses Bekenntnis – zum politischen Statement umfunktioniert. Zu laut, zu aufdringlich und natürlich völlig folgenlos.

Es macht die Bekämpfung des Antisemitismus nicht leichter, dass der neue Rechtspopulismus die Juden so fest an die Brust drückt, bis es schmerzt – und die eigenen Ressentiments vergessen sind.

Was also hätte Klein sagen können? Etwa dies: Es raubt mir den Schlaf, mir vorzustellen, dass jüdische Schüler mit der Angst in die Schule gehen, als "Drecksjude" beschimpft und Scheinhinrichtungen ausgesetzt zu werden – wie an einer Berliner Oberschule geschehen. Es ist unerträglich, wenn Rabbiner auf offener Straße zusammengeschlagen werden. Der Staat kann viel gegen Antisemitismus tun, und er tut es auch: Aufklärung, Fördergelder für Initiativen und Gemeinden, Polizeischutz, Repression.

Am kommenden Samstag aber wird man in Berlin sehen können, warum all das nicht reicht. Wie jedes Jahr zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan wird der sogenannte Al-Kuds-Marsch über den Ku’damm ziehen. Der Feiertag forderte in der Vergangenheit mit Parolen wie "Zionisten ins Gas" die "Befreiung" Jerusalems (Al-Kuds) und den Tod Israels. In früheren Jahren wehten dort Fahnen der Terrororganisation Hisbollah. Immer wieder nahmen auch Rechtsextremisten und linke "Antizionisten" an dem Marsch teil. Der grüne Politiker Volker Beck wirbt für eine Gegendemonstration. Aber anders als bei Parteitagen der AfD in Berlin zeigt sich die Zivilgesellschaft eher träge. Und in genau dieser Haltung liegt das eigentliche Problem. Keine Regierung der Welt, so könnte Felix Klein seinen Mitbürgern sagen, kann den Muskel ersetzen, der hier gefordert ist: Die Lehrerin, die beherzt nicht eher Ruhe gibt, als bis ein gepeinigtes Kind wieder gern zur Schule geht. Der Tischnachbar in der Kneipe, dem der Judenwitz über die Hutschnur geht. Der Schiedsrichter, der im entscheidenden Moment das Spiel abbricht – mit anderen Worten: Wir alle sind gefragt.