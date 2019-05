Fahrradwagen "Dass Fahrräder im öffentlichen Nahverkehr nicht immer mitfahren dürfen, ist auch aus ökologischer Sicht ein Unding. Fahrradwagen in den U-Bahnen, in denen zu jeder Zeit das Fahrrad mitgenommen werden darf, würden Abhilfe schaffen und das Konzept 'Bike and Ride' noch weiter ausbauen."

