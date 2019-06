Am heftigsten stritten sie sich ausgerechnet um jene paar Sätze, die eigentlich nur Zierrat sind: die Präambel. Als im Dezember 1998 die total revidierte Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft die letzten Runden in den Räten drehte, schaffte es nicht nur die seltsam obrigkeitsgläubig anmutende Anrufung "Im Namen Gottes des Allmächtigen!" ins Verfassungs-Intro, sondern auch eine letzte Passage aus einem damals bereits über zwanzig Jahre alten Präambel-Entwurf. Eingefallen war er dem Schriftsteller Adolf Muschg, als er mit Fieber in einem Hotelzimmer in Disentis lag. Das Schweizervolk und die Kantone, steht seither dort, geben sich folgende Verfassung: "Gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen."

Das sind große Sätze. Doch sind sie einem Verfassungstext vorangestellt, dessen Entstehung ein Murks war. Ein Text, der als "Reförmchen" oder böser noch als "Schönschreibübung" bezeichnet wurde und der heuer zwar seinen 20. Geburtstag feiert, aber für den niemand eine Party steigen lässt.

Am 18. April 1999 wurde die total revidierte Bundesverfassung vom Volk angenommen. Doch anders als in Deutschland, wo dieser Tage das Grundgesetz, das "Grundi", seinen Siebzigsten feiert, oder in Österreich, wo der Bundespräsident von der "schönen Verfassung" schwärmt, die, obschon bereits 100 Jahre alt, einem Kursbuch gleich das Land durch die turbulente Ibiza-Affäre leitet, haben die Schweizerinnen und Schweizer zu ihrer Bundesverfassung ein unterkühltes Verhältnis.

Das hat sowohl staatsrechtliche als auch historische Gründe. Die Bundesverfassung ist kein Grundgesetz mit Ewigkeitsklauseln, kein juristisches Fundament, auf dem ein ganzer Staat fußt und an dessen Artikeln sich die Liebe zum Vaterland entzündet. Eher ist sie ein work in progress, an dem die Verwaltung, das Parlament, die Regierung und das Volk – es hat hier immer das letzte Wort – in einem juristisch-politischen Do-it-yourself-Verfahren fortlaufend rumbasteln. Als das Volk 1999 über den neuen Text abstimmte, zog es gerade mal 35 Prozent aller Stimmberechtigen an die Urne; in der Waadt und im Jura war es nicht einmal jeder Fünfte. Und obschon nur ein Rechtsaußen-Kampfkomitee dagegen opponierte, scheitere das Projekt beinahe am Ständemehr. 10 Kantone lehnten die Revision ab.

Es war aber auch der Entstehungsprozess der total revidierten Verfassung von 1999, der ihr jegliches politisch-sakrales Odium nahm. Oder wie der damalige CVP-Präsident Adalbert Durrer meinte, als der Text schließlich die finale Ratsdebatte überstanden hatte: Sie sei "das, was unter den realen Gegebenheiten heute politisch möglich ist". Ein jahrzehntelanges Hin und Her, aus dem schließlich ein Kompromiss aus dem Möglichen und dem Machbaren resultiert? Mehr Schweiz geht nicht.

Dabei begann die Verfassunggeschichte der Eidgenossenschaft unschweizerisch grundsätzlich und groß denkend. Den ersten Text schrieb 1848 die 23-köpfige Tagsatzungskommission in nur sechs Wochen. Zack, zack, zack, und ab damit vors Volk: Gegen die neue Verfassung stimmten Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie Zug, Appenzell Innerrhoden, das Tessin und das Wallis. Selbst Luzern war dafür, aber nur, weil die Nichtstimmenden als Ja-Stimmen gezählt wurden.

Mit einem Wahlschwindel begann also das große Einigungsprojekt nach dem Sonderbundskrieg, reformierte gegen katholische Orte. Aber der Zweck heiligte fast alle Mittel. So trat, während in den Nachbarländern die demokratischen Aufstände blutig niedergeschlagen wurden, in der Schweiz am 12. September 1848 die modernste Verfassung Europas in Kraft. Beeinflusst von den Ideen der amerikanischen Gründerväter und dem Geist der Französischen Revolution.

Doch die Eidgenossenschaft blieb ein gespaltenes Land, durchzogen von tiefen konfessionellen Gräben. So wurde die Bundesverfassung bereits 1874 ein erstes Mal total revidiert. Mehr Mitsprache für fast alle, lautete das Motto.

Bei einer rekordhohen Wahlbeteiligung von fast 80 Prozent wurde der neue Text angenommen. Die Schweiz wurde damit zur säkularen Demokratie: Nun war es egal, ob einer Christ war oder nicht, politische und bürgerliche Rechte waren künftig allen volljährigen männlichen Schweizern zugänglich. Gleichzeitig wurde die Handels- und Gewerbefreiheit verfassungsrechtlich verankert, die Todesstrafe verboten und ein ständiges Bundesgericht geschaffen.