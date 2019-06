Die Rechnung ist einfach; wenn man sie einmal durchschaut hat, wird man sie nicht so leicht wieder vergessen. Direkt unter dem Dach, in der 20. Etage der Elbphilharmonie, trifft sich an einem Dienstag im April Burkhard Glashoff mit seinen zwei wichtigsten Geschäftspartnern. Glashoff, ein herzlicher Mann im schmal geschnittenen Anzug, ist Geschäftsführer von ProArte, Hamburgs wichtigstem privatem Klassik-Veranstalter. Die beiden Geschäftspartner sind Weltstars, es sind Igor Levit und Andris Nelsons, der eine ist Pianist, der andere Dirigent. ProArte gehört zu den wichtigsten Rädern im Getriebe der Elbphilharmonie; Glashoff ist der Mann, der die großen Namen nach Hamburg holt. Für heute hat er ein paar Journalisten eingeladen, um ihnen das Programm der nächsten Saison vorzustellen – Konzerte mit Lang Lang, Kirill Petrenko, Yuya Wang, Daniil Trifonov, Anne-Sophie Mutter.



