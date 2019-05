Wahlkampf auf YouTube, Aktivismus statt Routine und die Grünen als stärkste Kraft: Die Erstwähler verändern die Regeln der Politik.

Am Tag, an dem Angela Merkel seit 4925 Tagen im Amt war, stellte ein 26-Jähriger mit blau gefärbten Haaren ein Video ins Netz. Er hatte sich zuvor noch nicht öffentlich mit Politik beschäftigt, hatte Videos gedreht über Anmachsprüche und Musikparodien und dabei erzählt, warum er immer so fröhlich sei. An diesem Tag sprach er über die "Zerstörung der CDU". Er sagte, die Politik der Bundesregierung sei "zukunftszerstörend, umweltzerstörend und damit lebensverachtend". Mehr als elf Millionen Mal wurde das Video seither gesehen.

Man könnte diesen 26-Jährigen belächeln, ihn nicht ernst nehmen. Man könnte irgendetwas über "junge Leute" sagen und dass die wirkliche Politik ein bisschen komplizierter sei. Man könnte versuchen, all die Ungenauigkeiten und Vereinfachungen im Video nachzuweisen. So ähnlich reagierte die CDU. Das Falscheste aber, was man tun kann, wäre, einfach so weiterzumachen wie bisher.

Vielleicht ist dieser YouTuber namens Rezo kein Experte, vielleicht wird er bald wieder vergessen sein. Viel wahrscheinlicher aber ist, dass sein Video der Anfang von etwas Größerem war. Weil es deutlich macht, was in der Politik und auch im Journalismus jahrelang schiefgelaufen ist.

Rein zahlenmäßig, wenn man auf den Anteil an der Gesamtbevölkerung schaut, sind die Jüngeren gar nicht so viele. Aber sie entwickeln gerade eine ungeheure Wucht. Dies ist die erste Generation, deren Themen nicht mehr aus dem 20. Jahrhundert kommen, sie speisen sich nicht aus alten Lehrsätzen toter Philosophen, sondern aus den neuesten Zahlen von Naturwissenschaftlern, Klimaforschern vor allem. Diese Generation hat sich die Lage des Landes, ihre eigene Lage, ganz neu angeschaut. Ihr gefällt nicht, was sie sieht (und auf sich zukommen sieht). Also meldet sie sich zu Wort – auf der Straße, in Interviews oder eben per YouTube-Video. Die Jüngeren blicken anders auf die Welt als die Älteren. Und sie wählen ganz anders.

Die Volkspartei der Erstwähler Viele junge Deutsche stimmten bei der Europawahl für die Grünen. Quelle: Bundeswahlleiter, Infratest © ZEIT-Grafik

Monatelang sind in fast allen großen Städten des Landes Menschen auf die Straße gegangen, jüngere Menschen vor allem, weil sie sich ziemlich verlassen fühlen von der Politik und den Politikern, übrigens nicht nur von denen der CDU. Weil sie sich Sorgen machen, um Europa, um die Umwelt, ganz einfach um ihr zukünftiges Leben. Doch was boten ihnen die Wahlkämpfer an? Keiner der großen Parteien gelang es, wirklich ein Thema zu setzen. Deswegen ist es wohl auch kein Zufall, dass Rezos Video in den letzten Tagen eines "Wahlkampfs" online ging, den man ganz bewusst in Anführungszeichen setzen muss – so inhaltsleer war er.

Jede Gesellschaft basiert auf einem impliziten Generationenvertrag, der im Kern nichts anderes besagt, als dass die Älteren alles dafür tun, den Jüngeren die Welt wohlbestellt zu überlassen (und die Jüngeren dafür die Älteren versorgen, wenn sie nicht mehr selbst für sich sorgen können). Nun aber wird dieser Vertrag brüchig. Und es sind die Älteren, die sich aus ihren Verpflichtungen stehlen. In den ersten 20 Minuten von Rezos YouTube-Video geht es fast ausschließlich um die politischen Versäumnisse bei der Klimarettung (die ja in Wahrheit eine Rettung der Menschen selbst ist). Zu diesem Teil gab es von den Kritikern und Fact-Checkern des Videos übrigens den geringsten Widerspruch.

Es ist das erste Mal, dass sich die Wut ganz massiv gegen die CDU richtet, also jene Partei, die seit 2005 die Regierungschefin stellt. Merkel stand in der Öffentlichkeit eigentlich immer gut da, gerade weil sie als kluge Sachpolitikerin galt; als jemand, der sich tief in Zusammenhänge eingraben kann und sich auskennt. Dass sie nicht dem Klischee des Machtpolitikers entsprach, machte sie populär und verschaffte ihr international den Ruf, die letzte Ernsthafte zu sein.

Jetzt, am Ende der Ära Merkel, wird auf einmal klar, dass ausgerechnet die Frau, die es hätte besser wissen müssen, das Land – und ihre Partei – in keinem guten Zustand hinterlässt. Die CDU hat zu den Themen der Zukunft fast nichts zu sagen. Sie ist sprach- und ideenlos. Vor zehn Jahren, auf dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise, sagte Angela Merkel, man müsse von jetzt an "neu denken" und "neu wirtschaften". Eine "nachhaltigere Politik" forderte sie. Um dann weiterzumachen wie zuvor.