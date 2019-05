Wenn man Robert Habeck im Mai 2019 nach den Gründen für die scheinbar unaufhaltsame Karriere seiner Partei fragt, fällt ihm der Sommer 2018 ein. Der war nicht nur ungewöhnlich heiß und trocken. Es war auch der Sommer, in dem CDU und CSU erbittert über die Flüchtlingspolitik stritten. Damals, glaubt Habeck, sei ein Grundvertrauen gebrochen: Dass die Union als zentrale politische Kraft und letzte intakte Volkspartei weiterhin Garant für die Stabilität der Republik sein würde. Stattdessen sei die Sorge gewachsen, dass CDU und CSU unter den Attacken des Rechtspopulismus selbst zu einer Kraft werden könnten, die die Werteachse der Republik verschieben würde. Für Habeck war das der Moment, in dem sich der Rollenwechsel der Grünen vollzog, der nun bei den Europawahlen einen spektakulären Niederschlag gefunden hat. Fast verdoppelt haben die Grünen ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl 2014, mit 20,5 Prozent sind sie nun die zweitstärkste Kraft. Und womöglich bald nicht mehr nur Kanzlermacherin, sondern selbst Kanzlerpartei.

Ausgerechnet die einst als Anti-Parteien-Partei gegründeten Grünen rücken jetzt selbst ins Zentrum. Bei der nächsten Bundestagswahl kämpfen sie, wie es derzeit aussieht, mit der CDU um Platz eins – und um die Rolle als Garantin einer bürgerlichen Politik und der bundesdeutschen Werteordnung. Ein wachsender Teil der Wählerschaft scheint heute eher den Grünen als den angestammten politischen Kräften eine stabilisierende Kraft gegenüber den autoritären Versuchungen zuzutrauen. In einer Umfrage zur Europawahl stimmten 57 Prozent aller Wähler (und 96 Prozent der Grünen-Anhänger) der Aussage zu: Die Grünen verteidigen "die Werte, die mir persönlich wichtig sind". "Dafür waren wir nicht gegründet worden, das war uns nicht in die Wiege gelegt", räsoniert der Grünen-Chef über die neue Herausforderung.

Hinzu kommen die Jungen, die seit Monaten lautstark die ökologische Wende einfordern, die sie den Volksparteien nach den Jahren des Zögerns, Abwehrens und Abwartens immer weniger zutrauen. Nur um die zehn Prozent der unter 30-Jährigen stimmten jeweils für SPD und CDU – 33 Prozent dagegen für die Grünen. Bei den unter 18-Jährigen, die diesmal noch nicht wählen durften, liegen die Umfragewerte noch höher. In dieser Kombination aus demokratischen und ökologischen Erwartungen sind die Grünen zur Partei der Stunde geworden.

Grün ist dabei längst mehr als nur eine Parteifarbe. Es ist ein Lebensgefühl. Wer ein neues Produkt als zukunftsfähig, fair und gut bewerben will, nennt es grün. Selbst im CDU-Wirtschaftsrat wurde kürzlich mit Erstaunen festgestellt, dass immer mehr Geldanleger nach sustainable, also nachhaltigen Investments fragten.

So wie sich die Union in ihren besten Zeiten als Bannerträger der saturierten Mitte betrachten konnte, so wie die Sozialdemokraten in den 1970er- und 1990er-Jahren den Wunsch nach Aufbruch verkörperten, sind es nun die Grünen, die für einen neuen gesellschaftlichen Mainstream stehen – oder es zumindest könnten. Rot riecht nach alten Männern mit Raucherhusten. Schwarz gilt als uncool und gestrig. Grün ist die Hoffnung.

Die Partei-Grünen fangen sie auf, aber was fangen sie damit an? Der neue grüne Mainstream ist nachhaltig und ökologisch, zugleich betont weltoffen, kosmopolitisch, humanitär engagiert. Dieses Lebensgefühl bedient sich dabei freihändig der Versatzstücke unterschiedlicher Ideologien: Man ist konservativ, wo es um die Bewahrung der Schöpfung geht, um Verbindlichkeit und Zusammenhalt. Liberal, wenn um Migrations- und Minderheitenfragen gestritten wird. Und wo die Immobilienunternehmen unanständige Profite erwirtschaften, kokettiert man sogar mit Enteignung. Das kann frivol erscheinen – oder flexibel. Jedenfalls ticken so relevante Teile des modernen Bürgertums, das sich nun fluchtartig von den ehemaligen Volksparteien abwendet.

Die Neuorientierung urban-bürgerlicher Wähler kann man auch in anderen europäischen Ländern beobachten, und am Sonntag profitierten davon in vielen Teilen Europas auch die Ökoparteien. In Frankreich wurden die Grünen drittstärkste Kraft. In Irland und Finnland erreichten sie Platz zwei. In Großbritannien landeten sie zwar nur auf Rang vier, aber noch vor den Konservativen. Mit 69 Sitzen wird die grüne Fraktion im neuen Europaparlament so groß sein wie noch nie.

In Ost- und Südeuropa jedoch verfingen grüne Inhalte bei dieser Wahl kaum. Und auch im Westen nutzt der Schwund der Volksparteien längst nicht nur den Ökos. In Großbritannien wanderten die Wähler, die hierzulande das Kernelektorat der Grünen bilden, von den etablierten Parteien in Scharen zu den ehemals marginalen Liberaldemokraten. In den Niederlanden profitierten zuletzt insbesondere die Linksliberalen groenlinks und D66 von der Krise der Volksparteien. Und in Frankreich war es zunächst nicht den Grünen, sondern Emmanuel Macron mit seiner Bewegung "En Marche" gelungen, das Parteiensystem zu zertrümmern, indem er die Wertefrage ins Zentrum der politischen Auseinandersetzung rückte: Für Europa oder dagegen? Für die liberale Gesellschaft oder für den Autoritarismus? Zudem machte Macron mit der Ökosteuer eine leidlich grüne Politik.

In Frankreich lässt sich allerdings auch am deutlichsten erkennen, welche Gefahren diese politische Mechanik – ob geplant oder ungeplant – mit sich bringt. Der Kompromiss zwischen den sozialen Klassen, für den die Volksparteien stehen, wurde im Nachbarland ersetzt durch eine soziale Polarisierung der Parteienlandschaft. Macrons Wähler sind vor allem gebildete Städter, während die Rechtsextreme Marine Le Pen insbesondere Zuspruch von den unteren Schichten erfährt.