Als die Niederlage nahe scheint, tut die Grüne Franziska Schubert das, was sie immer tut. Was sie in den vergangenen Monaten oft getan hat: Sie verbreitet Zuversicht. Sie versucht es jedenfalls.

Sonntagabend in Görlitz, im Café Kugel im Stadtzentrum. Allmählich sickert durch, wer den ersten Wahlgang im Rennen ums Görlitzer Oberbürgermeisteramt gewonnen hat: Sebastian Wippel, der Kandidat von der AfD. "Wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken!", ruft Franziska Schubert.

Ihre Anhänger sehen allerdings so aus, als würden sie am liebsten genau das tun.

Eigentlich hat Franziska Schubert am Sonntag ein beachtliches Wahlergebnis eingefahren: 27,9 Prozent. Vor ihr liegen der CDU-Kandidat Octavian Ursu mit 30,3 Prozent – und eben Wippel, mit 36,4. Aber Enttäuschung ist immer ein Zeichen dafür, wie hoch die Erwartungen waren. Und dass Schuberts Anhänger sogar ein ganz kleines bisschen auf einen Sieg bei dieser Wahl hoffen durften, zeigt, was in einer Stadt in Ostsachsen auch möglich ist, wenn jemand unbedingt will. Wie hat sie das gemacht?

Das kann man Rolf Weidle fragen. Er sitzt seit 30 Jahren im Görlitzer Stadtrat, hat vor 20 Jahren das Bündnis "Bürger für Görlitz" mitgegründet. Sein Bündnis hat jetzt, da der bisherige Oberbürgermeister in Rente geht, Franziska Schubert unterstützt. Warum?

"Sie ist bodenständig, kann Menschen überzeugen", sagt Weidle. Sie kenne sich aus in der Politik, weil sie schon jahrelang Finanzpolitikerin der Grünen im Dresdner Landtag ist. Noch wichtiger aber: Sie schwafle nicht herum. "Sie gewinnt Menschen für sich, das ist spürbar – selbst dann, wenn die ihr anfangs skeptisch gegenüberstehen."

Franziska Schubert ist ein nahbarer Typ. Fragt man sie nach ihrem schlimmsten Moment im Wahlkampf, erzählt sie von einer Podiumsdiskussion mit Hunderten Leuten, auf der sie bösartig attackiert worden sei; alle Augen auf sie gerichtet – Leute, die sie verbal angreifen. Das Klima dieses Wahlkampfs war nicht immer gut, die AfD hatte Görlitz als Symbolstadt auserkoren, die Aufmerksamkeit, die auf der Stadt lag, war enorm.

Aber Franziska Schubert will viel lieber von den schönen Momenten reden: Von den Kindern, die auf sie zugerannt kamen; von Jugendlichen, die Instagram-Selfies mit ihr machten; dem Obdachlosen, der ihr Erfolg wünschte; von der Rentnerin, die ihr sagte: Ich wünsche mir, dass Sie drankommen.

Schubert ist vor allem stolz, dass ihr Wahlkampf Menschen zusammengebracht und nicht getrennt habe. Dass die Stadt wieder politisch geworden sei. Dass Leute, die bislang keine Lust auf politisches Engagement gehabt hätten, nun voll dabei gewesen seien. Viele Grüne sehen ihre Kandidatur, ihr Ergebnis auch als Zeichen: Eine ostdeutsche Stadt ist nicht selbstverständlich ein Ort, an dem die Grünen nichts gewinnen können.