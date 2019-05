Gymnastikbälle, Sitzsäcke, diese seltsamen Hinknie-Stühle: Was haben sich Menschen nicht alles ausgedacht, um originell vor dem Computer zu sitzen! Und man muss diese Liste unbedingt ergänzen, mit Blick auf die laufende Auseinandersetzung zwischen alten Volksparteien und neuen Medien. Die Debatte um das sogenannte CDU-Zerstörungs-Video des YouTubers Rezo hat nämlich ein Möbelstück aus den Untiefen des Internets in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt: den Gaming-Stuhl.

Zu sehen war er zum Beispiel in einem Video, mit dem junge SPD-Politiker ("Liebe Leute, uns hat eure Kritik erreicht") Rezo antworteten, der auch die Sozialdemokraten angegriffen hatte. Um sich, ein bisschen lustig, ein bisschen cool, seiner YouTube-Zerstörungswelt ästhetisch anzunähern, saßen die drei SPD-Männer in speziellen Büro-Drehstühlen mit sehr hohen Rückenlehnen und Kopfstützen, wie sie im Milieu der Gamer und YouTuber besonders beliebt sind. Der SPD half das auch nicht mehr, aber die drei Politiker hatten tatsächlich auf den richtigen Stuhl gesetzt: Der gaming chair ist längst zu einem symbolisch hoch aufgeladenen Sessel unserer Gegenwart geworden.

Eigentlich waren diese Stühle einmal als ergonomische Unterstützung für professionelle Gamer gedacht, die bei internationalen Turnieren auf höchstem Niveau gegeneinander um sechsstellige Preisgelder Computerspiele spielen. Inzwischen sieht man die bis zu 1000 Euro teuren Geräte (Rückenlehne verstellbar bis zu 135 Grad, "4-D-Armlehne", "Carbon-Look-Applikationen") auch außerhalb von E-Sport-Veranstaltungen. Bei YouTube zum Beispiel sitzen junge Männer in diesen hochgerüsteten Kampfsesseln und labern drauflos. Wo man die farblich abgesetzten Seitenschalen und die thronhafte Kopfstütze ausmachen kann, da fürchtet man: Oje, hier spricht gleich ein Dude ausführlich darüber, warum ein Superhelden-Kinofilm ihn maßlos enttäuscht hat ("Einfach unlogisch!") oder wieso er sich nicht Feminist nennt, sondern lieber "Humanist". Aus dem Gaming-Stuhl plärrt uns auf YouTube nämlich meist entgegen, was dem sogenannten gesunden Menschenverstand eines jungen, technikaffinen Mannes unmittelbar einleuchtet, der seinen Atheismus bei Richard Dawkins abgeguckt hat und seinen Humor bei Douglas Adams. (Rezo hingegen saß, interessant, während seiner Zerstörung der CDU bloß auf einem ganz normalen Bürostuhl.)

Aber warum sehen Gaming-Stühle aus, als habe man sie gerade aus dem Angeber-Sportwagen eines geschiedenen Familienvaters gestohlen? Weil sie Mitte der Nullerjahre zuerst für Rennspiele entworfen wurden, von der US-Firma DXRacer, die, wie das New York Magazine schreibt, zuvor tatsächlich Sitze für Sportwagen hergestellt hatte: "Seitdem ähnelt das Design der Stühle dem von Rennwagen-Sitzen, was Sinn ergibt, denn wie bitte soll man es sonst sportlich aussehen lassen, wenn Leute einfach nur lange herumsitzen?" Der Gaming-Stuhl löste also ein Inszenierungsproblem, das den E-Sport plagte: Ein Event, bei dem Leute bloß auf Screens gucken und auf Eingabegeräte eindreschen, soll visuell vermarktbar werden. Und für den ambitionslosen Hobby-Gamer schürte der teure Stuhl die gleiche Sehnsucht wie die kältekammergeprüfte Arktisforscher-Funktionsjacke für den Wanderer, der es nur bis in die Eifel schafft: Die Qualität des Equipments soll die Qualität des Erlebnisses ersetzen.

Dass ausgerechnet in diesen Sesseln jetzt so viel gequatscht wird, zeichnet ein Bild des rasenden Stillstands: Wir sitzen in teuren Sportwagensitzen, aber bewegen uns nirgendwo mehr hin, auch nicht gedanklich – wir kauen einander nur noch die Ohren ab. Ähnlich wie von der Küchenpsychologie könnte man inzwischen von einer Gaming-Stuhl-Politik sprechen: Einfache, vorgeblich rationale Freidenker-Ansichten werden als Gegenmodell zum Mainstream propagiert. Was früher die Kanzel, das Stehpult oder der WG-Küchenhocker war, ist den Welterklärern von heute der gaming chair: ein Platz, von dem aus das Monologisieren leichterfällt. Dass die jungen SPD-Politiker ausgerechnet in diesen Stühlen zum Dialog aufrufen ("Wir sind da, wir wollen mit euch diskutieren"), muss also ein tröstliches, aber grundlegendes Missverständnis bleiben.