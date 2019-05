DIE ZEIT: Herr Kretschmer, bei der Europawahl wurde die AfD in Sachsen stärkste Kraft. Und das, obwohl Sie seit anderthalb Jahren ununterbrochen durchs Land reisen und den Dialog mit den Sachsen suchen. Hilft alles Reden nichts mehr?

Michael Kretschmer: Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, und wundere mich über den einen oder anderen bissigen Kommentar, in dem es heißt: Der Kretschmer reist überall herum und redet mit jedem. Ich werde nicht nachlassen, und ich bleibe bei meinem Kurs und meinem Politikstil. Wir machen Wahlkampf für etwas, nicht gegen etwas. Und ich kann allen, die es gut meinen mit diesem Land, nur raten, jetzt nicht in einen Lagerwahlkampf zu verfallen und die Wähler in gut und böse einzuteilen. Ansonsten machen wir die AfD nur stärker.

ZEIT: Die neue CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen konservativeren Kurs eingeschlagen und sogar eine kritische Haltung zur Flüchtlingspolitik von 2015 eingenommen. Ganz so wie Sie es sich gewünscht haben. Aber es hat bei den sächsischen Wählern nicht gefruchtet.

Kretschmer: Am Wochenende fand eine Europawahl statt. Das war eine Art Bekenntniswahl: Bist du für oder gegen Europa? Die übergroße Mehrheit der Sachsen ist für Europa. Aber zur Frage, wie die EU gestaltet sein soll, gibt es eben auch Kritik. Wir müssen beweisen, dass Europa nicht nur Bürokratie ist, sondern sich um die Sorgen der Leute kümmert.

ZEIT: Viele fanden den Europa-Wahlkampf Ihrer Partei enttäuschend, in Sachsen wie im Bund.

Kretschmer: Er hat aus meiner Sicht keine richtigen Inhalte gehabt. Das geht so nicht, das muss allen klar sein. Die großen europäischen Ideen, Frieden und Zusammenhalt, haben an ihrer Richtigkeit nichts verloren. Aber heute treiben die Menschen andere Themen gerade stärker um: Grenzkriminalität, Migration, auch das Urheberrecht.

ZEIT: In der Vergangenheit war es so, dass das Ergebnis der sächsischen Landtagswahl ganz ähnlich ausfiel wie das bei der EU-Wahl. Was bedeutete es für Sachsen, wenn das Volk am 1. September so abstimmt wie jetzt am Sonntag?

Kretschmer: Dann werden wir eine Vier-Parteien-Regierung bekommen. Das ist nicht gut für unser Land. Aber das Wahlergebnis bestimmt nun einmal über die Regierung und nicht andersherum.

ZEIT: Manche sächsische AfD-Politiker fragen immer lauter, was Sie eigentlich daran hindert, mit ihnen zu koalieren.

Kretschmer: Im sächsischen Landtag erlebe ich die AfD hautnah und kann regelrecht dabei zuschauen, wie sie sich radikalisiert. Ihre Abgeordneten treten verletzend und abschätzig auf. Sie sortieren mich in die Kategorie Volksverräter ein. Das sind Leute, die dieses Land spalten, die nur gegen etwas sein können und keine Ideen für die Zukunft haben. Und die nächste AfD-Landtagsfraktion wird noch radikaler werden.

ZEIT: Sie schließen eine Koalition der CDU mit der AfD in Sachsen weiterhin aus?

Kretschmer: Ich bin ein Christdemokrat, Anstand und Werte sind mir wichtig. Deswegen schließe ich eine Koalition mit der AfD aus, mit der Linkspartei auch. Das habe ich aber nun wirklich schon sehr viele Male gesagt, daran wird sich auch nichts ändern.