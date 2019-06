Von einer mannshohen Plattform aus ragt ein klobiger Turm bis unter die Hallendecke. Eine Metallmanschette bildet seine untere Hälfte, oben schaut ein weiß glänzender Zylinder mit roten Anschlüssen und der unvermeidlichen US-Flagge heraus. Der Turm ist die Oberstufe einer Rakete. Gefüllt mit flüssigem Sauerstoff und flüssigem Wasserstoff, soll sie einem Raumschiff genug Schub verleihen, um die Mond-Umlaufbahn zu erreichen. Aber eine Stufe macht noch keine Rakete.

Seit Februar 2017 lagert der Koloss in der Space-Station Processing Facility, einer Art überdimensionaler Poststelle für eingehende Raketenteile in Cape Canaveral, Florida. Bestellt und nicht abgeholt. Es ist das erste fertige Teil einer Rakete, die unter dem Namen "Space Launch System" zur kräftigsten aller Zeiten werden soll.

Ganz hinten in der klinisch reinen, grell ausgeleuchteten Halle haben sich Ingenieure mit Farbstiften auf einer weißen Wand verewigt: "Gerardo R. Rivera. NASA since 1979". "Scott Powers. Boeing Technician 1984–1985 + 1987–20..?" Auch ein gewisser "Michael Pence", obwohl kein Ingenieur, hat bei einem Besuch seinen Namen gut sichtbar auf die Tafel gesetzt. Er wird in dieser Geschichte noch von Bedeutung sein.

Sie handelt von der Rückkehr zum Mond, wie die gegenwärtige US-Regierung sie sich vorstellt. Sie handelt aber auch von anderen Mondfahrt-Plänen, welche die Raumfahrtbehörde Nasa schon lange hegt. Es geht darum, wie sowohl der Präsident als auch die Nasa vom Wohlwollen des Parlaments abhängig sind. Und darum, dass es für ein Gelingen Geräte braucht, die noch gar nicht existieren. Zu alldem kommt ungeheurer Zeitdruck hinzu. Denn das prestigeträchtige Großprojekt hängt unmittelbar mit dem Zeitrahmen der Präsidentschaft zusammen.

Pünktlich zum fünfzigsten Jubiläum von Neil Armstrongs historischem Fußabdruck im Juli 1969 ist in den USA eine neue Mondflug-Hektik ausgebrochen. Das Gesicht dieser Hektik ist ebenjener Mike Pence, der in Cape Canaveral seinen Namen zwischen die der Ingenieure gesetzt hat – Donald Trumps Vizepräsident und als Vorsitzender des National Space Council dessen Mann fürs All. Ende März verkündete Pence: "Die erste Frau und der nächste Mann auf dem Mond werden beides amerikanische Astronauten sein, von amerikanischem Boden gestartet in amerikanischen Raketen." Binnen fünf Jahren soll das geschehen, also bis 2024 – das wäre kurz vor Ende einer möglichen zweiten Amtszeit Trumps. Nicht viel Zeit für ein Vorhaben dieser Dimension.

Weltweit rätseln Fachleute deshalb über Machbarkeit, Sinn und Unsinn von #Moon2024: Was soll das Projekt kosten? Geht es überhaupt? Und falls ja, wie? Die zentrale Rolle spielt dabei das unfertige Space Launch System (abgekürzt: SLS), jene Riesenrakete, deren klobige Oberstufe immer noch in Florida herumsteht. Nicht nur, weil ihre Erbauer weit hinter dem Zeitplan liegen. Sondern weil sich in keiner Gerätschaft die Mühen und Widersprüche der vergangenen zwei Jahrzehnte bemannter Raumfahrt in den USA besser widerspiegeln als in diesem gigantischen Flugkörper.

Seit 1972 hat kein Mensch den Mond mehr betreten. Lange Jahre flogen die Amerikaner mit ihren Spaceshuttles zur Internationalen Raumstation, aber nicht weiter. Anfang 2004 kündigt der damalige US-Präsident George W. Bush an, sobald die ISS fertiggestellt sei, werde man die teuren und anfälligen Shuttles einmotten. Gleichzeitig skizzierte Bush eine Wiederholung der Mondlandung als Zwischenschritt für bemannte Flüge zum Mars. Dafür nötig: eine neue Schwerlastrakete. Ein halbes Jahrzehnt lang wurde gezeichnet und gerechnet. Bushs Nachfolger Barack Obama jedoch fand wenig Gefallen an den Mond-Plänen. "Da waren wir schon", sagte er im April 2010 und gab stattdessen als alternativen Zwischenschritt für US-Astronauten zum Mars einen Asteroiden vor.

Dafür wurde erneut eine Rakete der Superlative entworfen, mit mehr Schubkraft denn je, ebendiese SLS. Farbige Entwürfe präsentieren das Trumm in dem markanten Orange, das die Welt vom Spaceshuttle-Außentank kennt. An der Seite zwei schlanke, weiße Feststoffraketen. Die Skizzen zeigen eine Mischung bewährter und neuer Technik, als sollte sie böse Überraschungen fernhalten. Vor acht Jahren erging der Bauauftrag. Der unbemannte Test- und Jungfernflug war für das Jahr 2017 geplant.