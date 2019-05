DIE ZEIT: Gab es Momente in den vergangenen zwei Wochen – von der Entlassung des Innenministers bis zum Misstrauensvotum gegen die Bundesregierung –, in denen Sie nervös wurden, weil die Verfassung an ihre Grenzen stoßen könnte?

Manfred Stelzer: Ach, da sind wir noch lange nicht. Ich bin da ziemlich entspannt.

ZEIT: Ist die österreichische Verfassung für Situationen wie diese gerüstet?

Stelzer: Ja, die kann einiges. Sie hat versucht, Gewalten auszutarieren und in Krisensituationen ein ordentliches Management zu ermöglichen. Das Parlament ist daher – anders als zum Beispiel in Großbritannien, wo es eine vergleichbare Gewaltenbalance nicht gibt – dabei nicht auf sich allein gestellt.

ZEIT: Wie meinen Sie das?

Stelzer: Im Jahr 1920, als die Verfassung der Ersten Republik in Kraft trat, wurde ein parlamentarisches Regierungssystem verwirklicht. Neun Jahre später kam es zu einer großen Novelle. Dabei wurden die Kompetenzen des Präsidenten ausgebaut, damit er gerade in Zeiten, in denen es keine klaren Mehrheiten gibt, oder auch in Situationen wie jetzt ausgleichend wirken kann.

ZEIT: Im Normalbetrieb fällt es nicht sonderlich auf, dass Österreich einen Bundespräsidenten hat, in Krisensituationen ist er aber mächtig.

Stelzer: Genau dafür ist die Verfassung konzipiert. Wenn man sich an den Präsidentschaftswahlkampf von vor zwei Jahren erinnert, dann hatte man den Eindruck, einzelne Kandidaten würden die Staatskrise am liebsten selbst herbeiführen, um im Amt mächtiger zu sein. Aber eigentlich ist dieses Amt dazu da, um in Krisen stabilisierend zu wirken und chaotische Verhältnisse zu verhindern.

ZEIT: Ist das eine Besonderheit der österreichischen Verfassung?

Stelzer: In gewisser Weise schon.

ZEIT: Warum wurde das 1929 so geplant?

Stelzer: Es war der Entwicklung der Zwanzigerjahre geschuldet, als die innenpolitischen Konflikte zwischen Sozialdemokraten und Christlichsozialen immer größer wurden. In dieser Situation hat man versucht, die Ordnungskräfte zu stärken, wozu aber die Zustimmung der Sozialdemokraten erforderlich war.

ZEIT: Worum ging es da?

Stelzer: Zum einen um die Zentralisierung der Polizeikräfte, die zuvor sehr föderal strukturiert waren. Und dann natürlich um die Rolle des Bundespräsidenten. Es wurde festgeschrieben, dass er vom Volk gewählt wird, und seine Kompetenzen wurden ausgeweitet. Er ernannte von nun an den Bundeskanzler und auf dessen Vorschlag die Bundesregierung. Zuvor wurde die Regierung nur durch das Parlament gewählt, nun musste der Bundespräsident auch zustimmen. Er kann seitdem den Kanzler auch von sich aus entlassen.

ZEIT: Innenminister Herbert Kickl konnte der Präsident nicht von sich aus entlassen, der Kanzler musste das vorschlagen. Warum eigentlich?

Stelzer: (lacht) Das war 1929 wohl ein Kompromiss. Ganz so stark sollte der Präsident dann doch nicht sein. Er kann vieles nur auf Vorschlag der Bundesregierung machen. Der entscheidende Punkt ist, dass die Bundesregierung das Vertrauen des Nationalrats braucht.

ZEIT: Rein verfassungsrechtlich müssen wir uns also keine Sorgen machen?

Stelzer: Absolut nicht. Aber am Ende des Tages ist es natürlich eine demokratische Verfassung. Wenn das Volk so wählen sollte, dass es keine Regierungsmöglichkeiten mehr geben sollte, na ja, dann sind wir irgendwann am Ende der Fahnenstange. Das ist die Konsequenz in einer Demokratie. Das Volk wird in die Pflicht genommen. Aber das ganz große Chaos kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Wenn nur der Bundeskanzler abgewählt wird, könnte beispielsweise ein Elder Statesman das Amt übernehmen und für ein paar Monate als Regierungschef einspringen.

ZEIT: Und wenn es nun jede Woche zu einem Misstrauensvotum kommt?

Stelzer: Dann könnte der Bundespräsident einschreiten und das Parlament auflösen. Die Neuwahl müsste jedoch so stattfinden, dass innerhalb von 100 Tagen der nächste Nationalrat zusammentreten kann.

ZEIT: Bis dahin gäbe es kein Parlament?

Stelzer: Bis auf den ständigen Unterausschuss, ja. Aber es wäre doch auch keine Staatskrise, wenn der Nationalrat über den Sommer nicht handlungsfähig ist. Der Bundespräsident könnte mithilfe des Notverordnungsrechts alles Wesentliche machen. Der hat jetzt noch gar nicht alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft.

ZEIT: Die Verfassung hat demnach noch einiges im Köcher?

Stelzer: Die kann noch viel mehr, als bislang gezeigt wurde. Aber: Die Verfassung kann nicht alles. Sie ist am Ende nur ein Text, gelebt und umgesetzt wird sie von den handelnden Personen. Sie kann keinen Putsch und auch kein totalitäres Regime verhindern. Das kann keine Verfassung der Welt.