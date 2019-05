Man kann sagen, dass sie an diesem Tag über Leben entscheiden wird. Sie wird Menschen betrachten und ihr Leiden kategorisieren, es werden eine Zahl herauskommen und ein Gutachten, es wird um Bedürftigkeit gehen, um Zerbrechlichkeit, Würde, Gerechtigkeit, Gesundheit, ums Geld – um all das, was ein Leben auseinanderfallen lässt und zusammenhalten kann. Sie selbst sagt das nicht so, während sie am Morgen in einem Auto sitzt, einem schwarzen BMW, in einer schwäbischen Kleinstadt nahe Stuttgart. Sie sagt nur: "Es wird nicht langweilig werden." Sie trägt Halbschuhe, einen Rock bis zu den Knien, eine weiße Bluse, kurzärmlig, Kurzhaarfrisur, grau. Man kann in ihr ein bisschen Judi Dench erkennen, allerdings ist sie weder knurrig noch schnell zu reizen wie Dench als Geheimdienstchefin bei James Bond. Sie ist das Gegenteil davon, sanft und sachlich. So spricht sie auch ihr Schwäbisch. Ab neun sei sie angekündigt zum "erschten Termin".

Sie wird an diesem Tag im vergangenen Spätsommer vier Menschen treffen, die sie noch nie gesehen hat, aber sie weiß schon, was sie von ihnen wissen will: Haben Sie eine Zahnprothese? Eine Toilettenerhöhung? Können Sie mit Messer und Gabel essen? Wenn Sie auf die Toilette müssen, merken Sie es rechtzeitig, oder langt es manchmal nicht? Und wenn es nicht langt: Wie oft kommt es vor, dass was reingeht?

Sie hat diese Fragen schon viele Male den Menschen gestellt, die sie besucht hat. Mehr als 15.000 sind es sicherlich. "Aber nehmen Sie besser keine Zahl", sagt sie, es wäre nicht ganz ordentlich, und auch die Fragen haben sich in den letzten Jahren mal geändert. Was sie genau weiß, ist der Tag, an dem sie mit den Besuchen anfing: 1. November 1994. Sie hatte zuvor als Krankenschwester gearbeitet, erst im Krankenhaus, dann bei einem ambulanten Pflegedienst. Immer zu denselben Menschen mit denselben Problemen, immer waschen, anziehen, das war ihr zu viel Handwerk, sagt sie.

Sie wollte mehr für den Kopf und bewarb sich auf eine Stelle, unter der sie sich damals nicht viel vorstellen konnte: Pflegebegutachtung, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung. Inzwischen ist sie dort Teamleiterin und fährt mehrmals in der Woche zu kranken Menschen, die einen Antrag auf Pflegeleistungen gestellt haben, und beobachtet, was sie noch können: Wie bewegt sich der Mensch – kommt er die Treppe hoch, kann er sich im Bett umdrehen? Wie kann er denken, reden, essen, trinken? Sie beurteilt, inwiefern der Mensch dies "selbstständig" kann oder nur "überwiegend selbstständig", "überwiegend unselbstständig" oder "unselbstständig". Sie vergibt danach Punkte, aus denen sich einer von fünf Pflegegraden errechnen lässt. Dieser gibt vor, welche Leistungen ein Versicherter jeden Monat erhält, um die nötige Pflege zu bezahlen. Pflegegrad 2: 316 Euro Pflegegeld. Pflegegrad 5: 901 Euro.

Sie steht nun vor einem Klingelschild, zwölf mal acht Klingeln, ein Bau aus den Siebzigern. Sie sucht mit dem Finger nach dem Namen, da: Weimer. Es ist nicht der wahre Name des Versicherten, aber in dieser Geschichte soll er so heißen.

"Bitte?", fragt eine Frauenstimme durch die Sprechanlage.

"Birgit Gelse vom Medizinischen Dienst."

"In den dritten Stock bitte."

Mit dem Fahrstuhl nach oben, an der Wohnungstür wartet eine Frau, die sagt: "Gehen Sie schon mal durch, ich habe meinen Mann auf den Balkon gesetzt, er malt dort." Sie verschwindet auf den Balkon, und einen kurzen Moment später kommen sie zusammen wieder: die Frau vorneweg und dahinter ihr Mann, seine Arme auf ihren Schultern, wie eine Polonaise in Slow Motion. "So machen wir das immer, wenn er aufs Klo muss", sagt Frau Weimer.

Sie setzen sich um den Küchentisch, darauf liegt ein Buch, Gehirnjogging für Erwachsene, auf der Eckbank ein Stapel mit Unterlagen und einem Ordner: "Karl Krankheit". Am Küchenschrank kleben der "alte Haussegen" und ein Zeitungsausschnitt: "Bei Schlaganfall sofort 112 wählen". Herr Weimer, so viel wusste Frau Gelse vor ihrem Besuch aus den Unterlagen, ist 78 Jahre alt, vor einiger Zeit gestürzt, war im Krankenhaus und wurde dort in den Pflegegrad 2 eingestuft. Es war eine vorläufige Entscheidung. Nun, ein paar Wochen später, soll er neu begutachtet werden. Sie hat ihren Laptop aufgeklappt und ein Dokument aufgerufen.

Frau Gelse: "Ich tippe nun einen Teil hier rein, das soll Sie nicht irritieren, ich höre trotzdem zu. Also, Sie waren im Krankenhaus nach einem Sturz?"

Herr Weimer: "Ich weiß von nichts."

Frau Gelse: "Dann lass ich vielleicht mal Ihre Frau berichten. Ist durch den Sturz was gebrochen?"

Frau Weimer: "Ja, eine vierfache Beckenringfraktur. Moment, ich habe das alles aufgeschrieben, es war ja so viel."

Sie greift zu einem Notizbuch, säuberliche Schrift, sie blättert hin und her, referiert: Seit 1995 ist er immer mal wieder in der Tagesklinik, Depression; 24. 5. – 20. 6. dieses Jahr Kurzzeitpflege, da konnte er gar nicht aufstehen nach dem Sturz. Dann die Lungenentzündung, Krankenhaus bis 9. 7., und nun zittert er so, Parkinson? Bald gibt es einen Termin beim Neurologen. Einmal, inmitten der Aufzählung, sagt Herr Weimer: "Ich sag mal, Daten sind mir unbekannt. Ich weiß nicht, ab wann und so ... Leider." Frau Weimer schaut ihn an, die Arme hält er verschränkt vor der Brust, seinen Blick auf den Tisch gerichtet. "Karl", sagt sie, "du kannst deine Hände ruhig auflegen, du brauchst nicht so angespannt sein."