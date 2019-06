Ich hab die Delle schon von Weitem gesehen, als ich zum Parkplatz zurückkam: Sie war in der Beifahrertür und ziemlich groß. Einen Moment lang dachte ich, ich liefe auf das falsche Auto zu, meinen Mietwagen hatte ich doch erst morgens in Billings, Montana, abgeholt, und auf der gottverlassenen Landstraße hierher zum Little Bighorn Battlefield war mir das nicht passiert. Sonst stand aber kein anderer Wagen auf dem Parkplatz. Und der war so groß, dass mich in der Zwischenzeit bestimmt auch niemand beim Rangieren erwischt hatte. Nein, für die Delle konnte es nur eine Erklärung geben: Sie war schon in der Tür, als ich den Mietwagen morgens abgeholt hatte. Und ich hatte sie übersehen.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden