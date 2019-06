Am 23. Juni läuft das Fass buchstäblich über. Beim Verladen, mitten in der Innenstadt vor der Sülzefabrik des Unternehmers Jacob Heil in der Kleinen Reichenstraße 6, stürzt es um, und eine "breiige, undefinierbare Masse" ergießt sich auf die Straße, wie Zeugen später berichten. Ein Fuhrmann soll die Fleischabfälle vor die Stadt fahren, als Dünger. Doch die hinzugeeilten Schaulustigen sind sich sicher: Aus diesem ekelhaften Brei macht Jacob Heil seine Sülze!

