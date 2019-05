In Nürnberg wird eine neue Universität gebaut. Ein ambitioniertes Projekt. Doch ist die Stadt bereit dafür?

Um sich Zugang zum wichtigsten Uni-Projekt der Republik zu verschaffen, muss Rainer Edelmann einen Zaun aufbiegen. Vorsichtig, nicht dass ihn der Sicherheitsdienst entdeckt, schlüpft er durch das Loch auf die Baustelle des ehemaligen Güterbahnhofs. Stillgelegte Gleise, lärmende Bagger. Alle paar Wochen kommt Rainer Edelmann her, der Chef der BUND-Ortsgruppe Nürnberg-Südstadt. Durch sein Fernglas schaut er einem Feldhasen hinterher, er bückt sich, pflückt ein Kraut aus dem Boden, Pimpernell, "passt wunderbar in einen Salat", sagt er.

Nachdem die Deutsche Bahn vor 20 Jahren im Nürnberger Süden einen Güterbahnhof aufgegeben hatte, genau da, wo Edelmann jetzt Pimpernell kaut, hatte sich die Natur das Gelände zurückerobert. Jetzt wird sie erneut verdrängt: Denn im Jahr 2025 wird aus der Baustelle die neue Technische Universität Nürnberg entstanden sein – die erste Neugründung einer Universität in Deutschland seit 25 Jahren, die erste in Bayern seit 40 Jahren.

Aber was wird aus den Bienen, die hier leben?, fragt Edelmann, aus den Sträuchern von Silberfingerkraut, für die die Brachfläche ein Zuhause ist?

Eine Universität zu gründen ist – politisch gesehen – das exakte Gegenteil eines Atomendlagers. Politiker können sich damit schmücken: Grundsteinlegung, Richtfest, angenehme Termine, schöne Bilder in den Zeitungen. Das Versprechen von Aufbruch und Zukunft. Wer sollte schon etwas dagegenhaben, mehr Geld für Bildung auszugeben?

Die Technische Universität Nürnberg (TUN) wurde erträumt von der Landesregierung, der Stadt und einigen der profiliertesten Köpfe der deutschen Wissenschaft. "Historisch" nannte Markus Söder die Pläne, die er im Mai 2017 gemeinsam mit seinem Vorgänger Horst Seehofer verkündete. Dafür stampfen sie jetzt im Nürnberger Süden einen ganzen Stadtteil aus dem Boden: Lichtenreuth soll er heißen. 1,2 Milliarden Euro wird es allein kosten, die neue Uni zu bauen. Söder sprach vom "bundesweiten Modellcharakter" der TUN, die Botschaft war klar: Drunter machen sie es in Bayern nicht.

Doch Bayern, die Region Mittelfranken und vor allem die Stadt Nürnberg werden sich durch diese neue Universität verändern – sozial, wirtschaftlich, wissenschaftlich. Wo so Ambitioniertes wie die TUN entsteht, wird Altes verdrängt.

In Nürnberg sind das nicht nur die Tiere und Pflanzen des Bauareals. Es sind auch kleine Betriebe, ein Gasthof, die Überreste der hiesigen Industriegeschichte. Wenn der Platz begrenzt ist, aber der Anspruch grenzenlos, setzt so ein Projekt eine Kettenreaktion in Gang.

Kurz nachdem Markus Söder und Horst Seehofer vor zwei Jahren die Gründung der TUN verkündet hatten, meldete sich Ministerpräsident Seehofer bei Wolfgang Herrmann, seit 1995 Präsident der Technischen Universität in München (TUM). Seehofer wollte, dass Herrmann für ihn die neue Uni plant. Herrmann ist in München gelungen, was sich Seehofer für Nürnberg wünschte: eine Universität von internationalem Ruf zu formen. Das Shanghai-Ranking, das weltweit wichtigste Ranking für Hochschulen, bewertete Herrmanns TUM als eine der 50 besten Universitäten der Welt.

Herrmann sagte damals zu, unter einer Bedingung: Er darf sich eine Kommission zusammenstellen, wie er sie für richtig hält. Seehofer ist einverstanden. Herrmann schreibt eine Liste von 15 Leuten, die dabei sein sollen. Darunter:

Gerhard Casper, der ehemalige Rektor der Stanford University, der Wiege von Tech-Unternehmen wie Google, Yahoo oder Cisco.

Hans-Werner Sinn, der Talkshow-Dauergast und Ex-Präsident des ifo-Instituts.

Birgitta Wolff, einst Kultusministerin in Sachsen-Anhalt, heute Präsidentin der Goethe Universität Frankfurt.

Universitäten Gründungsjahre 1088 Als älteste Universität der Welt gilt jene in Bologna – gelehrt wurden damals insbesondere Rechtswissenschaften. Heute hat die Uni 100.000 Studierende. 1994 Eigentlich ist die Universität Erfurt, gegründet 1379, die älteste Uni des Landes. 1816 wurde sie geschlossen – und erst nach der Wende wiedereröffnet. 2015 Die digitale Kiron University, gegründet in Berlin, bietet Online-Kurse an. Sie richtet sich vor allem an Geflüchtete. Die Abschlüsse können angerechnet werden.

Im Herbst 2017 kommen die Mitglieder der Kommission zum ersten Mal in Nürnberg zusammen. Sie treffen den Oberbürgermeister Ulrich Maly von der SPD, besichtigen Lichtenreuth. Ihnen gefällt, was sie sehen. Schnell sind sie sich einig, sagt Herrmann: "Wir wussten, wir wollen eine Campus-Uni." Gut 6000 Studenten sollen einmal auf dem Gelände leben, forschen und lernen.

Sechs weitere Male trifft sich die Kommission in den darauffolgenden Monaten. Was für eine Universität sie wollen, darum hätten sie "gerungen", sagt Herrmann. Er wollte nur die besten Masterstudenten. Gerhard Casper, der ehemalige Stanford-Rektor, hielt es für besser, auch Bachelorstudenten aufzunehmen. Casper setzte sich durch. Einig sind sie sich, dass sie 250 Professuren bräuchten, also einen Professor für 25 Studenten. Andere Universitäten ächzen unter einem Verhältnis von 1 : 60. Sie hätten eben frei von Sachzwängen überlegt, sagt Herrmann. Sie wollten die optimale Universität nicht schon im Entstehen selbst verzwergen.

Mit Auswahltests wollen sie die besten Studenten finden. Und die sollen nicht nur lernen, wie man einen Teilchenbeschleuniger baut. Auch geistes- und sozialwissenschaftliche Module gehören zum Lehrplan: Ein Ingenieur soll Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt gelesen haben, um zu wissen, was ein Wissenschaftler kann – und was er darf.

Dass dieser Student sein Abschlusszeugnis im neuen Stadtteil Lichtenreuth bekommen wird, ist das Ergebnis einer Mutation. Ursprünglich plante die Landesregierung eine technische Hochschuleinrichtung auf dem ehemaligen Gelände des Elektronikherstellers AEG im Nürnberger Norden – als neue Zweigstelle der schon existierenden Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Das war die kleine Lösung.